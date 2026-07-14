ברקע המלחמה המתחדשת באיראן: נתניהו צפוי לבקר בוושינגטון בשבוע הבא

אחרי השמועות וחצאי הדיווחים בשבועיים האחרונים, הכתבים המדיניים מדווחים הערב (שלישי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לטוס לביקור בארה"ב בימים הקרובים. נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת שבוע הבא.

כזכור, כבר לפני כשבועיים במהלך חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארה"ב, נתניהו שוחח עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ובירך אותו. בתום השיחה סיכמו השניים להיפגש בקרוב בבית הלבן.

טראמפ אמר אז לאתר "אקסיוס" כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש ממנו פגישה בבית הלבן, וכי היא עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא, לאחר שובו של טראמפ מפסגת נאט"ו. לדבריו, "אנחנו מסתדרים טוב מאוד. הוא יודע מי הבוס".

עם זאת, גורמים ישראלים אמרו כי עוד אין התארגנות לפגישה וכי ספק שהיא תתקיים בשבוע הבא. העצרת הכללית של האו"ם תיפתח ב-8 בספטמבר, והדיון הכללי בדרג הבכיר יחל ב-22 בספטמבר. לפי המסתמן, הפגישה בין נתניהו לטראמפ צפויה להתקיים סביב המועד הזה - לאחר הדיון הכללי, או ייתכן שאף לפניו.