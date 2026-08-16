ערב הפריימריז בליכוד, שמתקיים מחר (שני), מתגלה כי בדיון שהתקיים ביום שישי האחרון הוצגו לראש הממשלה בנימין נתניהו סקרים פנימיים המעלים חשש משמעותי. על פי הדיווח של עמית סגל בחדשות 12, הסקרים מצביעים על כך שחברת הכנסת טלי גוטליב זוכה לתמיכה רחבה בקרב המתפקדים וצפויה להגיע למקום גבוה בעשירייה השנייה של הרשימה.

הממצאים מעוררים דאגה בהנהגת המפלגה, שכן הסקרים מצביעים על סיכון אלקטורלי ממשי: מיקומה של גוטליב בצמרת הרשימה עלול לגרום לליכוד לאובדן של שניים עד שלושה מנדטים בקרב קהלי יעד מסוימים בבחירות הכלליות. החשש הוא שמיקום כזה עלול להרחיק מצביעים פוטנציאליים ולפגוע ביכולת המפלגה להרחיב את בסיס התמיכה שלה.

בעקבות הממצאים, הועלתה בדיון המלצה לפעול מול המתפקדים כדי למתן את התמיכה בגוטליב ולמנוע את עלייתה למקומות הבכירים ברשימה. המשתתפים בדיון הציגו בפני ראש הממשלה את החשש מפגיעה בסיכויי המפלגה בבחירות הכלליות.

ראש הממשלה נתניהו התייחס לנתונים והגדיר אותם כ"נתונים מטרידים", אולם למרות הדאגה, הוא החליט שלא להתערב באופן ישיר או רשמי. במקום זאת, בחר נתניהו להעביר מסר עקיף לשטח, כאשר מסר כי הוא "סומך על המתפקדים שיעשו את השיקולים הנכונים בפריימריז".

השאלה המרכזית היא האם המסר העקיף של ראש הממשלה ישפיע על שיקולי המצביעים בפריימריז שמתקיים היום, או שהמתפקדים יבחרו על פי שיקולים אחרים ויתעלמו מהרמזים שהועברו אליהם.