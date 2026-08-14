חבר הכנסת אלעזר שטרן, אלוף במיל' ששימש בעבר כראש אגף כוח האדם בצה"ל, הודיע היום על סיום דרכו בסיעת 'יש עתיד' ועל כוונתו להתפטר מחברותו בכנסת. ההודעה מסיימת תקופה של 11 שנות פעילות פוליטית במפלגתו של יאיר לפיד.

במכתב שהעביר ליו"ר 'יש עתיד', חבר הכנסת יאיר לפיד, פירט שטרן את תקופת כהונתו: "מאז 2015 אני מכהן כחבר כנסת מטעם סיעת 'יש עתיד', שמטעמה כיהנתי הן כשר בממשלה והן כחבר כנסת בוועדות שונות ובתפקידים שונים".

בהמשך המכתב כתב שטרן: "'יש עתיד' בראשותך היוותה עבורי בית פוליטי שאיפשר לי להביע את עמדותיי בתחומים שונים ובעיקר: לשמר תקווה בקרב רוב אזרחי מדינת ישראל שיום יבוא ויהדותה של מדינת ישראל, היהודית והדמוקרטית, תהיה יהדות מחברת ולא מסיתה ומפלגת".

בהמשך דבריו ציין חבר הכנסת המתפטר כי מצא ב'יש עתיד' שותפות גם בנושא חוק הגיוס. "'יש עתיד' בראשותך הייתה עבורי מקום להביע את דעותיי, גם כאשר הן לא עלו בקנה אחד עם שאר הדעות בחדר. למרות חילוקי הדעות תמיד היה מקום לשיח מכבד וקשוב", כך נכתב במכתב.

שטרן הדגיש את הקשר האישי שנוצר עם חברי הסיעה: "מצאתי ב'יש עתיד' קבוצה של חברי כנסת מסורים ומקצועיים ומצאתי בהם לא רק חברים לסיעה, אלא חברים לחיים".

במכתבו ציין שטרן כי גם כאשר התברר שלא ימשיך במסגרת 'יש עתיד' לאחר הבחירות הקרובות, שמרו שני הצדדים על תהליך היפרדות מכובד. "כפי שאתה הגדרת: 'היינו חברים לפני הפוליטיקה ונהיה חברים גם אחרי'", כך ציטט את דברי לפיד.

"אז הגיעה שעת פרידה. אני נפרד במכתב זה מ'יש עתיד', ובהמשך אתפטר מהכנסת", כתב שטרן. עם זאת, הוא הוסיף: "אני משוכנע, כפי שכבר אמרתי, שאם אשאר בפוליטיקה הישראלית נכונים לנו עוד עלילות ושיתופי פעולה שיאפשרו לנו להוציא את מדינת ישראל מהמצב החמור מאוד שהממשלה הנוכחית הביאה אותנו אליו".

יו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד הגיב להודעה ואמר: "חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע לי על כוונתו להתפטר מהכנסת לאחר 11 שנים כחבר כנסת מטעם יש עתיד". לפיד הוסיף: "אלעזר היה שותף להישגים רבים של מפלגת יש עתיד בפוליטיקה הישראלית וכן להקמת ממשלת השינוי בה כיהן כשר. אלעזר היה חבר שלי עוד לפני הפוליטיקה, ויהיה חבר שלי גם אחרי הפוליטיקה. אני מודה לו על שנים ארוכות של חברות ושותפות בעשייה למען מדינת ישראל ומאחל לו בהצלחה בהמשך הדרך".

במערכת הפוליטית משערים כי ייתכן ושטרן יצטרף למפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט. רק אתמול אמר שטרן על איזנקוט: "בנט צריך להודיע הכי מהר שיכול כי מי שמוביל את הגוש לפי הסקרים הוא זה שכל הגוש מתייצב מאחוריו. לשמחתי זה איזנקוט, הוא אולי המנהיג היחיד שיש עליו קונצנזוס בהיבט שכולם מאמינים לו ולכן הוא גם ככה בסקרים".