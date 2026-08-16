השופט נעם סולברג, המכהן כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, דחה ביום ראשון את הבקשה לבחון מחדש את החלטתו בעניין איסור העברת מידע על זהות מצביעים. ההחלטה המקורית אסרה על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר למטות המפלגות מידע בזמן אמת אודות זהותם של המצביעים שהגיעו להצביע.

בהחלטת הדחייה הבהיר יו"ר הוועדה כי אין מדובר בשינוי דיני הבחירות בסמוך למועד הבחירות, אלא בהבהרה של הדין הקיים ושל תחולתו של סעיף מפורש בחוק הגנת הפרטיות. עוד צוין בהחלטה כי בשנים האחרונות העלו יושבי ראש קודמים של ועדת הבחירות המרכזית ספקות לגבי חוקיות הנוהג של העברת מידע אודות זהות המצביעים. לפיכך, נכתב בהחלטה, היה על הסיעות להיערך מראש גם לאפשרות שהנוהג ייאסר, לרבות באמצעות קידום חקיקה מתאימה שתסדיר את הנושא.

במקביל לדחיית הבקשה, פנה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לסיעות הכנסת ולגורמים נוספים שהיו מעורבים בהליך, וביקש מהם להציע דרכים מעשיות שיאפשרו לעודד את הבוחרים לממש את זכות ההצבעה שלהם, תוך שמירה על העקרונות שנקבעו בהחלטה ובמיוחד על הגנת פרטיות הבוחרים.

לאחר עיון בהצעות שהוגשו, וכחלק ממחויבותה של הוועדה לשקיפות מלאה, קבע יו"ר ועדת הבחירות כי ביום הבחירות תפרסם ועדת הבחירות המרכזית לפחות ארבע פעמים במהלך היום את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה ברחבי הארץ.

פרטים חדשים בחקירת יהלומי בבלי | 15.08.26 31

הנתונים שיפורסמו יהיו זמינים לכל הרשימות באופן שווה, ויאפשרו להן לפעול להמרצת הבוחרים ולהגברת שיעורי ההצבעה, מבלי לחשוף מידע על זהותם של מי שהצביעו. מדובר בנתונים מצרפיים בלבד, שאינם מאפשרים זיהוי אם אדם מסוים הצביע או לא, ובכך מאפשרים איזון בין הצורך לאפשר לרשימות לפעול להמרצת בוחרים לבין החובה לשמור על פרטיותם של אזרחי ישראל ועל טהרת הליך הבחירות.