סקר שפורסם אמש (יום שני) בחדשות 12, שנערך על ידי מכון מדגם בניהולו של מנו גבע, מציג תמונה מעניינת של המפה הפוליטית הנוכחית. על פי הסקר, מפלגת 'ישר!' בהנהגת גדי איזנקוט מתחזקת ומגיעה ל-24 מנדטים, כאשר היא רושמת עלייה של מנדט אחד. לעומת זאת, מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו רושמת ירידה ל-22 מנדטים בלבד. מפלגת 'ביחד' בהנהגת נפתלי בנט מצליחה לשבור את מגמת הירידה שאפיינה אותה בסקרים האחרונים, ומתחזקת במנדט אחד ל-15 מנדטים, לאחר שבשבועות האחרונים נרשמה ירידה עקבית בכוחה.

בזירה החרדית, יהדות התורה ממשיכה לשמור על יציבות עם 8 מנדטים. ש"ס בהנהגת אריה דרעי נותרת עם 7 מנדטים - נתון המהווה ירידה ניכרת ביחס לכוחה הנוכחי בכנסת. במפלגות הנוספות: 'הדמוקרטים' בהנהגת יאיר גולן מתחזקת ל-11 מנדטים, 'ישראל ביתנו' בהנהגת אביגדור ליברמן זוכה ל-10 מנדטים, 'עוצמה יהודית' בהנהגת איתמר בן גביר מגיעה ל-8 מנדטים, ואילו 'הציונות הדתית' בהנהגת בצלאל סמוטריץ' שומרת על 5 מנדטים.