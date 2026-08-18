בבלי
מסכן את שלטון הימין

סקר חדש: מפלגה בראשות וינטר מעבירה את השלטון לאופוזיציה

סקר מכון מדגם מראה כי כניסתו של עופר וינטר לפוליטיקה עלולה להפיל את הציונות הדתית מתחת לאחוז החסימה ולהקטין את הקואליציה ל-47 מנדטים בלבד

עופר וינטר (צילום: Flash90)

סקר שפורסם אמש (יום שני) בחדשות 12, שנערך על ידי מכון מדגם בניהולו של מנו גבע, מציג תמונה מעניינת של המפה הפוליטית הנוכחית. על פי הסקר, מפלגת 'ישר!' בהנהגת גדי איזנקוט מתחזקת ומגיעה ל-24 מנדטים, כאשר היא רושמת עלייה של מנדט אחד. לעומת זאת, מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה רושמת ירידה ל-22 מנדטים בלבד. מפלגת 'ביחד' בהנהגת נפתלי בנט מצליחה לשבור את מגמת הירידה שאפיינה אותה בסקרים האחרונים, ומתחזקת במנדט אחד ל-15 מנדטים, לאחר שבשבועות האחרונים נרשמה ירידה עקבית בכוחה.

בזירה החרדית, יהדות התורה ממשיכה לשמור על יציבות עם 8 מנדטים. ש"ס בהנהגת אריה דרעי נותרת עם 7 מנדטים - נתון המהווה ירידה ניכרת ביחס לכוחה הנוכחי בכנסת. במפלגות הנוספות: 'הדמוקרטים' בהנהגת יאיר גולן מתחזקת ל-11 מנדטים, 'ישראל ביתנו' בהנהגת אביגדור ליברמן זוכה ל-10 מנדטים, 'עוצמה יהודית' בהנהגת איתמר בן גביר מגיעה ל-8 מנדטים, ואילו 'הציונות הדתית' בהנהגת שומרת על 5 מנדטים.

ראש הממשלה נתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ברשימות הערביות, חד"ש-תע"ל בהנהגת יוסף ג'בארין ואחמד טיבי ורע"ם בהנהגת מנסור עבאס זוכות כל אחת ל-5 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נמצאות מספר מפלגות: 'בית ציוני' של חילי טרופר ויועז הנדל, בל"ד בהנהגת סמי אבו שחאדה, מפלגת ימין בהנהגת גלעד ארדן וכחול לבן של בני גנץ. הסקר בדק גם תרחיש היפותטי שבו תא"ל במיל' עופר וינטר מקים מפלגה ומצטרף למערכת הפוליטית. על פי הממצאים, בתרחיש כזה מפלגתו של וינטר לא תעבור את אחוז החסימה, אך כניסתה למרוץ תגרום להפלת הציונות הדתית בהנהגת בצלאל סמוטריץ' אל מתחת לאחוז החסימה. התוצאה הצפויה של תרחיש זה: האופוזיציה תגדל ל-63 מנדטים ללא המפלגות הערביות, והקואליציה תצטמצם ל-47 מנדטים בלבד.

בנימין נתניהובצלאל סמוטריץ'עופר וינטרסקר בחירות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר