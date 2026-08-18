בנט וניסן זאבי ( צילום: ביחד )

נפתלי בנט, יו"ר מפלגת 'ביחד', הכריז היום (יום ג') על הצטרפותו של ניסן זאבי לרשימת המפלגה לכנסת הבאה. זאבי, תושב קיבוץ כפר גלעדי הגובל בלבנון, עומד בראש המאבק להשבת הביטחון לקו העימות בצפון, והוא שהקים את תנועת 'הביתה - חוזרים לגליל' ואת 'לובי 1701'. במקביל, חילי טרופר הצהיר לראשונה כי לא ישתתף בממשלה בראשות נתניהו.

צעד זה מגיע במסגרת מאמציו של בנט לחזק את הרשימה באנשי עשייה בעלי ניסיון מעשי. בשבועות האחרונים הצטרפו למפלגה גם חבר הכנסת איתן גינזבורג, ששימש שר תקשורת לשעבר ועזב את 'כחול לבן', וכן מתי גיל, מנכ"ל AION Labs ויזם בתחום ההייטק. זאבי, המייצג דור שלישי למתיישבי הגליל, שירת מאז השביעי באוקטובר למעלה מ-400 ימי מילואים כחבר כיתת הכוננות בקיבוצו, בעוד משפחתו שהתה בפינוי. במהלך תקופת המלחמה יזם והקים את תנועת 'הביתה - חוזרים לגליל' ואת 'לובי 1701', במטרה לייצג את תושבי אזור הצפון במאבקם להשבת הביטחון ולפיתוח האזור. בעברו כיהן זאבי כיועץ בכיר למספר שרים וחברי כנסת בממשלות שונות. בהמשך עבר למגזר הפרטי, שם מילא תפקידי ניהול בכירים בתחומי ההשקעות והחדשנות.

נפתלי בנט ( צילום: Sraya Diamant/Flash90 )

בנט אמר על ההצטרפות: "אני גאה לצרף את ניסן, לוחם ויזם בנשמתו, לנבחרת התיקון של מדינת ישראל. ניסן נלחם באופן מעורר השראה כבר 3 שנים - תחילה על הבית, ואחר כך לשיקום הצפון כולו. את הרוח האיתנה שהכניס לצפון מאז ה-7.10, ניסן יביא לנבחרת התיקון של המדינה. זו גם הנבחרת שתדע לפתח את הצפון, להשיב את אמון התושבים ולהבטיח את ביטחונם ושגשוגם".

זאבי הסביר את שיקוליו: "אחרי שלוש שנים של מאבק על הבית, 400 ימי מילואים וממשלה שהתנתקה מהצפון, הבנתי שאי אפשר עוד לעמוד מהצד – הגיע הזמן להיכנס לזירה, לייצג את קו העימות במקום שבו מתקבלות ההחלטות על העתיד שלנו ולדאוג לגליל מבפנים".

עוד הוסיף זאבי: "אני מצטרף לנפתלי בנט כי מדינת ישראל זקוקה עכשיו למנהיג עם ניסיון, יכולת ניהול ובעיקר יכולת ביצוע. הוא היה איתנו כאשר הממשלה התנתקה מהגליל ומתושביו, והוא מגיע עם תוכניות עבודה שרק מחכות ליישום ולביצוע. אני נכנס לפוליטיקה כדי להיות הקול של תושבי הצפון, להחזיר את התקווה, לחזק את הגבולות ולבנות את הבית שלנו מחדש".