לאחר שבועות של משא ומתן סוער שכמעט הגיע לקיפאון מוחלט, הצליחו שלוש מפלגות ערביות להגיע ביום רביעי להסכמות על רשימה משותפת לקראת הבחירות לכנסת ה-26. חד"ש, תע"ל ובל"ד יריצו רשימה אחת, כאשר רע"מ בהנהגת מנסור עבאס תישאר מחוץ להסדר ותתמודד בנפרד.

לפי ההסכמות שגובשו, יוסף ג'בארין, יו"ר חד"ש, יעמוד בראש הרשימה המאוחדת. אחמד טיבי, יו"ר תע"ל, ימוקם במקום השני, וסאמי אבו שחאדה, יו"ר בל"ד, יקבל את המקום השלישי. ההסכם מסיים תקופה של מגעים מורכבים שנראו כמעט חסרי סיכוי.

המקומות הנוספים ברשימה חולקו באופן הבא: המקום הרביעי הוקצה לחד"ש, החמישי לבל"ד, השישי לחד"ש, השביעי לחד"ש, השמיני לבל"ד והתשיעי לתע"ל. נקבע כי בין המקומות השישי לתשיעי תתבצע רוטציה, המאפשרת לתע"ל להחליף את מיקומה עם חד"ש במהלך תקופת הכהונה.

ההסכמות הושגו לאחר שהמגעים נקלעו למשבר משמעותי. מוקדם יותר ביום דווח על פריצת דרך במגעים בעקבות פגישה בין יוסף ג'בארין לבין אוסאמה סעדי, בכיר בתע"ל וחבר כנסת לשעבר. הפגישה הובילה לסיכום מהיר יחסית.

במסגרת ההסכמות, תע"ל תקבל, מעבר למקומות 2 ו-9 ולרוטציה, גם שורה של תפקידים פרלמנטריים חשובים: סגן יו"ר הכנסת, ראשות הסיעה וחברות בוועדות מרכזיות כגון ועדת הכספים וועדת הכנסת. הסדר זה נועד לאזן את מיעוט המקומות הבטוחים שהוקצו לתע"ל ברשימה.

רע"מ בהנהגת מנסור עבאס לא תהיה שותפה לרשימה המשותפת. המפלגה צפויה להתמודד באופן עצמאי ולקיים את הבחירות הפנימיות שלה במהלך השבת הקרובה. על פי דיווחים שפורסמו בשבועות האחרונים, קיימת אפשרות שיואב סגלוביץ', חבר הכנסת שפרש מיש עתיד, יצטרף לרע"מ, אך החלטה סופית בנושא טרם התקבלה.

כך, במקום איחוד של ארבע המפלגות הערביות כפי שהיה בעבר, צפויים להתמודד בבחירות הקרובות שני גופים נפרדים המייצגים את החברה הערבית: הרשימה המשותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד מצד אחד, ורע"מ בהנהגת מנסור עבאס מצד שני. הפיצול עלול להשפיע על היקף הייצוג הערבי בכנסת הבאה.