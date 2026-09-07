תא"ל במיל' עופר וינטר הגיש לוועדת הבחירות המרכזית את רשימת מועמדי מפלגת "עמך ישראל" לכנסת ה-26, ללא איחוד עם גורמים אחרים. וינטר ביקש את האות "ך" לפתק ההצבעה.

הרשימה כוללת 18 מועמדים, בראשם עופר וינטר, ולאחריו יוסף חדאד, נטעלי שם טוב, ערן בן-ארי, פלר חסן-נחום, ללי דרעי, רונן בודנרו, דוידי בן ציון, אביב עזרא, סיגל קראוניק-עטיה, אלי ג'ינו, אריק רובין, עלם איברהים, משה הר-ציון, לילך חיים-אידלברג, משה טולדנו, רז מלכה ודור יצחק.

עם הגשת הרשימה אמר יו"ר המפלגה, עופר וינטר: "מפלגת 'עמך ישראל' הושקה רק לפני שבועיים וכבר הפכה לשחקן משמעותי במפה הפוליטית ויש לכך סיבה: היא מביאה רוח חדשה שמייצגת את כל קשת האוכלוסייה ומובילה מדיניות של ימין אמיתי והכרעה צבאית בכל הגזרות, לצד שילוב חרדים בצה"ל ומתן גב מלא ללוחמים, ללא פשרות וללא נכונות לשמש שכפ"ץ פוליטי של גולדקנופף על חשבון המשרתים. בעזרת השם נהיה הפתעת הבחירות".

בתגובה למהלך, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את ההחלטה ואמר כי הוא מיצר על החלטתו של עופר וינטר להתמודד עצמאית, ו"להמר" - כלשונו - "על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל". לדבריו, "היחידים שעלולים להרוויח מהסירוב של וינטר לאיחוד במחנה הלאומי הם גלי בהרב מיארה ויצחק עמית וחבריהם בשמאל".

סמוטריץ' הוסיף כי "הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מאכזב מאוד ומטיל צל כבד על שיקול דעתו ועל אמינות הבטחתו להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה וללכת רק עם המחנה הלאומי".

נודע כי המגעים שהתקיימו בין מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר ובין מפלגת "עמך ישראל" של תא"ל במיל' עופר וינטר נכשלו, ולייטנר לא ישובץ ברשימת וינטר לכנסת. על פי הדיווחים, וינטר היה מוכן להעניק למפלגת לייטנר את המקום התשיעי ברשימה, בעוד שב"הציבור החרדי" דרשו את המקום הרביעי - פער שלא ניתן היה לגשר עליו.