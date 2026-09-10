לאחר הגשת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת ה-26, המפלגות נמצאות בשלבי השלמת המגעים להסכמי עודפים, שתפקידם למנוע אובדן קולות ולמקסם את כוחן בחלוקת המנדטים.

בגוש נתניהו, הליכוד והציונות הדתית סיכמו על חתימת הסכם עודפים ביניהם. במקביל, ש"ס ויהדות התורה צפויות לחתום על הסכם עודפים ביניהן.

בגוש השינוי נסגרו שני הסכמים: מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט ו"ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן חתמו היום על הסכם עודפים, ובמקביל "ישר!" בראשות גדי איזנקוט ו"הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן חתמו על הסכם עודפים ביניהן.

הסוגיה הפתוחה העיקרית נוגעת ל"עוצמה יהודית" בראשות איתמר בן גביר ול"עמך ישראל" בראשות עופר וינטר. בשלב זה עומדות על הפרק מספר אפשרויות להסכם עודפים עבור בן גביר: חתימה עם וינטר, עם "נועם לישראל" של אבי מעוז או עם "הציבור החרדי" של מוטי לייטנר.

בגוש השלישי, "המילואימניקים" ו"המפלגה הכלכלית" רצים ברשימה משותפת בראשות יועז הנדל וירון זליכה. בני גנץ ו"כחול לבן" צפויים להכריע האם לחתום על הסכם עודפים איתם.

בגוש הערבי, חד"ש תע"ל ובל"ד, שירוצו תחת מפלגה אחת, "הרשימה המשותפת", צפויות לחתום על הסכם עודפים עם רע"ם בראשות מנסור עבאס, במטרה למנוע אובדן קולות ולשמור את העודפים בתוך הגוש.

כך, ערב הבחירות, מפת הסכמי העודפים הולכת ומתבהרת: בגוש נתניהו הליכוד והציונות הדתית סיכמו, ש"ס ויהדות התורה צפויות לחתום, ובגוש השינוי שני הסכמים סגורים, בעוד שאלת בן גביר ווינטר עדיין פתוחה.