בבלי
על רקע הסערה

טראמפ: "קושנר וויטקוף עשו עבודה מדהימה"

הנשיא האמריקני שיבח את שליחיו על הצלחתם הדיפלומטית בעזה • החזרנו את כל החטופים, כמעט אין לחימה, חמאס מוכן לוותר על הנשק

השליח המיוחד של טראמפ - קושנר (צילום: פלאש 90)

נשיא ארצות הברית שיבח את שליחיו ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף על פעילותם הדיפלומטית ברצועת עזה, תוך שהוא מצביע על הצלחתם בהשבת החטופים. הדברים נאמרו במהלך שיחה עם עיתונאים על מטוס הנשיאות "אייר פורס 1".

"הם עושים עבודה נהדרת. תסתכלו על עזה כדוגמה - החזרנו את כל החטופים", אמר הנשיא טראמפ. "אתם יודעים, אנשים שוכחים, כמעט אין לחימה בעזה. חמאס מוכן עכשיו לוותר על הנשק שלו. הם עשו עבודה מדהימה, ואף אחד לא היה יכול לעשות את העבודה שהם עשו".

דבריו של הנשיא האמריקני הגיעו על רקע התבטאות של קושנר שעוררה סערה. אמש הוא אמר: "ניצלנו את הבידוד הבינלאומי של ישראל אחרי התקיפה בדוחא כדי לדחוף אותם להסכם בעזה".

לדבריו: "השתמשנו בדינמיקה הזו כדי לדחוף אותם לעסקה. באותה תקופה הם חשו אי נוחות רבה מהדברים שלחצנו עליהם לקבל, אבל כיום הם מרוצים מזה מאוד".

בליכוד הגיבו לדברי קושנר וטענו כי ההחלטה של ראש הממשלה להיכנס לעיר עזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטאר, יחד עם הלחץ הגדול של הנשיא טראמפ, הם שהביאו את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו בעזה.

דונלד טראמפעזהחטופיםג'ארד קושנר

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