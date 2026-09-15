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101 קלפיות יצאו היום למסע: מוושינגטון ועד קצה העולם

קלפיות ההצבעה יצאו היום מהמרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית למשרד החוץ, ומשם יישלחו ל-99 נציגויות ב-79 מדינות ברחבי העולם

צילום: צילום: ועדת הבחירות המרכזית

היום (יום שלישי) החל מבצע לוגיסטי רחב היקף של שינוע קלפיות ההצבעה מהמרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית אל משרד החוץ. משם צפויות הקלפיות להישלח אל כ-99 נציגויות שונות של מדינת ישראל בחוץ לארץ, הפרוסות על פני 79 מדינות ברחבי העולם.

בסך הכול עתידות להיות מוצבות 101 קלפיות עבור שליחי המדינה והזכאים להצביע בנציגויות. המבצע מתקיים בדיוק 42 יום לפני מועד הבחירות הרשמי, על מנת להבטיח הגעה בזמן של כלל חומרי ההצבעה אל היעדים הבין-לאומיים המרוחקים.

מדובר בהיערכות רוחבית שמנהלת ועדת הבחירות המרכזית בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החוץ, במטרה לאפשר לכלל נציגי ישראל בחו"ל לממש את זכותם הדמוקרטית כחוק.

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