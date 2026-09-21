שעתיים לפני כניסת יום הכיפורים התכנס דיון ביטחוני מצומצם שעסק במצב הביטחוני ביהודה ושומרון. במהלך הדיון העלה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את סוגיית הפעלת עונש המוות למחבלים.

בן גביר טען בדיון כי המקרה של המחבל שנעצר לאחר שרצח את נתנאל שקרון הי"ד הוא המקרה הראשון שעומד בקריטריונים להפעלת החוק שאושר בכנסת במרץ האחרון.

בסביבת השר נמסר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע עניין בנושא וביקש לקבל תשובות מגורמי צה"ל באשר לאפשרות ליישם את החוק במקרה הנוכחי. הפרקליט הצבאי הראשי לא השתתף בשיחה, אך נציגי צה"ל שהשתתפו בדיון מסרו כי מבחינתם אין מניעה ליישום.

בעקבות הדיון הוחלט כי הקבינט המצומצם יקיים ישיבה מקצועית נוספת בנושא, בהשתתפות הפרקליט הצבאי הראשי, לצורך בחינת המשך הטיפול והיישום.

במרץ האחרון אושר בכנסת חוק עונש מוות למחבלים. 62 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק ו-48 התנגדו. ראש הממשלה נתניהו הגיע להשתתף במיוחד בהצבעה והצביע בעד, למרות שההצעה הייתה עוברת גם ללא השתתפותו.

על פי החוק שאושר, שר הביטחון יורה למפקד כוחות צה"ל באזור לתקן את הצו בדבר הוראות ביטחון החל באזור יהודה והשומרון. על פי התיקון, על תושב האזור, למעט אזרח ישראלי או תושב ישראל, שגרם בכוונה למותו של אדם במעשה טרור – יוטל עונש מוות בלבד, אלא אם מצא בית המשפט הצבאי כי מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלן ראוי להטיל עונש מאסר עולם.