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לאחר המאמר התומך בטרור

סולברג הכריע: הדיון בפסילת אבו שחאדה יתקיים במועד

יו"ר ועדת הבחירות דחה את הבקשה לדחיית הדיון בפסילת המועמד, וקבע כי יוכל להשתתף בו באמצעות זום • היועמ"שית והפרקליט לא הציגו עמדה סופית

השופט נעם סולברג (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

השופט נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, קבע כי הדיון בבקשה לפסילת מועמדותו של סמי אבו שחאדה יתקיים כמתוכנן ולא יידחה. ההחלטה ניתנה בתגובה לבקשה שהגישה עוצמה יהודית לפסילת המועמד.

על פי החלטת , אבו שחאדה יוכל להשתתף בדיון באמצעות שיחת וידאו מרחוק. "יוכל להשתתף בדיון באמצעות ויעוד חזותי (בזום)", נקבע בהחלטה.

ההסדר שנקבע מאפשר לאבו שחאדה לקחת חלק בדיון גם מבלי להגיע פיזית, כך שהדיון יוכל להתקיים במועדו המתוכנן ללא צורך בדחייה.

הדיון בעניינו של אבו שחאדה זוכה לתשומת לב מיוחדת לאור העמדה שהגישו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה לוועדת הבחירות. בניגוד לבקשות פסילה אחרות שבהן קבעו כי אין בסיס משפטי לפסילה, בעניינו של אבו שחאדה הם נמנעו מלהציג עמדה סופית בעד או נגד הפסילה.

לפי עמדתם, מהתשתית הראייתית ובעיקר ממאמר שפרסם אבו שחאדה ביום ח' באוקטובר תשפ"ג, עולה לכאורה כי הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה אף ציינו כי בתגובתו הכתובה של אבו שחאדה לבקשת הפסילה "אין כדי להניח את הדעת כי מאמרו לא שיקף הבעת תמיכה במאבק מזוין בישראל, בעיתוי שאין חמור ממנו".

עם זאת, הם לא קבעו כי יש לפסול את מועמדותו, אלא מסרו כי על ועדת הבחירות המרכזית "לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה", בהתאם לאמות המידה המשפטיות ולטיעוניו של אבו שחאדה בפני הוועדה.

עוצמה יהודיתנעם סולברגועדת הבחירות המרכזיתפסילת מועמדיםסמי אבו שחאדה

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