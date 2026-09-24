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לקראת נאום באו"ם

ביקור בזק בוושינגטון: נתניהו נחת לקראת נאומו באו"ם

ראש הממשלה נחת בארצות הברית לקראת נאומו בעצרת הכללית של האו"ם • הביקור יימשך שעות ספורות בלבד, ובהמשך הערב צפוי לחזור ארצה

הביקור של בניו יורק הפעם קצר במיוחד. הביקור ימשך שעות ספורות בלבד, שבמרכזו נאומו בעצרת הכללית של האו"ם. בניגוד לביקורים קודמים שכללו שורת פגישות מדיניות, לוח הזמנים הנוכחי אינו כולל נכון לעכשיו פגישות משמעותיות.

בלשכת ראש הממשלה מסבירים את משך הביקור הקצר בשיקולי ביטחון ובחשש מניסיון לפגוע בו, לצד מעורבות חריגה של השירות החשאי האמריקני.

במוקד הנאום הצפוי יעמדו איראן ומאמציה לשקם את פרויקט הגרעין ויכולות הטילים שלה – נושאים שנתניהו צפוי לחשוף לגביהם מידע חדש – וכן התייחסות נרחבת לראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני.

בנימין נתניהוארצות הבריתאומות המאוחדות

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