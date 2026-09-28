ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, הודיע כי בכוונתו להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. ההודעה מגיעה על רקע פרסומים בנוגע להתרעות שהועברו לראש הממשלה לפני אירועי ה-7 באוקטובר.

בר דורש במסגרת התביעה לחשוף מסמכים ולוח פגישות של ראש הממשלה עם גורמי ביטחון וגורמים זרים. כמו כן, הוא מתכוון לזמן לעדות את אנשי לשכתו של נתניהו ועוזריו.

מטעמו של בר נמסר: "ראש הממשלה נתניהו יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות כנגד ראש השב"כ לשעבר. לאחר ששלוש שנים סרב להודות באחריותו ומנע מהציבור בכל דרך ועדת חקירה ממלכתית, החל בפרסום חלקי מסמכים באופן מניפולטיבי והפוך מהקשרם האמיתי".

עוד נאמר בהודעה: "כעת, כאשר עדויות על התרעות שקיבל לפני הטבח מתחילות לצוץ – הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי הטחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת".

לטענת בר, "לא מפתיע כי, כפי שעוד יתברר, בתפקידו כראש השב"כ התריע בר בפני רה"ם מאסון ממשמש ובא באופן חסר תקדים, וכי רה"ם התעלם מהתרעות אלו, כמו גם מההמלצות לשיקום ההרתעה ולחיזוק הגבול".

בהודעה צוין כי "עד כה, סבר רונן בר שנכון להמתין לכינונה של הוועדה לה זכאי הציבור וזכאיות המשפחות השכולות. אולם לא ניתן לאפשר לרצף השקרים להימשך. שקרים, סילוף עובדות, מניפולציות על פרוטוקולים והפצת מידע מטעה לציבור - זה מה שעושה ראש הממשלה כאשר מתחיל להתברר היקף ההתרעות שקיבל טרם טבח ה-7.10".

לפיכך, כך נמסר, "הנחה ראש השב"כ לשעבר את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה כנגד ראש הממשלה ולזמן לעדות כל מי שעיוות, סילף מסמכים והפיץ מידע שקרי ומכפיש כנגדו. רונן בר קורא לראש הממשלה לחשוף את כלל המסמכים לאלתר, כדי שהציבור יוכל להיחשף לאמת כולה, ללא מניפולציות".

בסיום ההודעה נאמר: "תביעת דיבה וחשיפת האמת בעקבותיה חשובות גם כדי להגן על זכרם של החללים, על כבודם של אנשי השב"כ שנלחמים בצללים כבר שלוש שנים ועל האמת, אותה מנסה ראש הממשלה לעוות, באמצעות מסע הסתה כנגד ראשי מערכת הביטחון. ניצחון משיגים בהתקפה מקדימה על האויב שבחוץ, לא על כוחות הביטחון מבית".