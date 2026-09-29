ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בבסיס חיל האוויר בתל נוף, ושם הזהיר כי קיימים סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף את המדינה בסמוך למועד הבחירות. נתניהו לא פירט מהו מקור האיום ולא הבהיר אם מדובר באיום מודיעיני קונקרטי, אך הפנה אזהרה חריפה לאויבי המדינה.

"אני כאן בבסיס חיל האוויר עם הטייסים הגיבורים שלנו ועם צוותי הקרקע הנפלאים שלנו", אמר ראש הממשלה. "אנחנו פועלים כל הזמן בכל הגזרות: שלשום חיסלנו את המחבל הנתעב שחטף את נועה ארגמני ואת אבינתן אור. החזרנו אותם, חיסלנו אותו. הלילה חיסלנו את מח"ט חמאס בצפון הרצועה. הוא הצטרף לקודמיו, שגם אותם חיסלנו".

נתניהו פירט את הפעילות הביטחונית האחרונה: "בסך הכל בשבועות האחרונים חיסלנו למעלה מ-100 מחבלים, וזה רק בעזה. כמובן שפועלים גם בלבנון, אתם זוכרים מה עשינו לרכס עלי טאהר".

ראש הממשלה התייחס ללחצים הבינלאומיים: "יש הישגים כבירים, אבל יש גם לחצים כבירים, והלחצים הם לסגת, לוותר על ההישגים הגדולים שהושגו בגבורת לוחמינו. אני לא נותן לזה לקרות, ואני לא אתן לזה לקרות".

נתניהו הוסיף והזהיר: "ועוד דבר, יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן".