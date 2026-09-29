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לקראת הבחירות

לפיד דורש עדכון דחוף מנתניהו: האם האיומים אמיתיים?

ראש האופוזיציה פנה לראש הממשלה בדרישה לתיאום עדכון בטחוני דחוף, לאחר שנתניהו הזכיר איומים על ישראל לקראת הבחירות • יש לוודא שלא מדובר במהלך פוליטי

צילום: צילום: רועי אברהם/לע"מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/לע"מ

ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה ללשכת ראש הממשלה בדרישה לתיאום עדכון בטחוני דחוף, בעקבות דבריו של נתניהו על איומים בטחוניים לקראת הבחירות.

מבקש להבהיר האם מדובר באיומים ממשיים, ואם כן – כיצד מתכונן ראש הממשלה להבטיח שהבחירות יתקיימו ללא הפרעות.

במהלך ביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף, טען ראש הממשלה כי קיימים סימנים לכך שבקרוב, לקראת מערכת הבחירות, ינסו אויבי ישראל לתקוף את המדינה.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד (צילום: גילי יערי/פלאש90)

"יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו", אמר נתניהו, והוסיף: "אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן".

בתגובה לדברים אלו, נמסר ממפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט: "אם דברי נתניהו ביחס לאיומים הביטחוניים נכונים, הדבר מחייב עדכון מידי של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. זאת, על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל ובין מערכת הבחירות. גם לא למראית עין".

בנימין נתניהוגדי איזנקוטיאיר לפידבחירות 2025

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