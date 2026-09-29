ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש סדרת תביעות דיבה נגד גופי תקשורת וכתבים שפרסמו טענות לפיהן קיבל התרעות ביטחוניות מהאמירויות ומצרים לפני טבח ה-7 באוקטובר.

התביעות, שהוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים, מסתכמות ב-2.6 מיליון שקל ומופנות כנגד עשרה גופים ועיתונאים, ביניהם "הארץ", "ידיעות אחרונות", ynet, חדשות 12 ועיתונאים נוספים.

בהודעה שפרסמה תנועת הליכוד נכתב: "האמירויות הכחישו את זה, המצרים הכחישו את זה - זה שקר מוחלט. לא במקרה השקרים האלה מופצים עכשיו ערב בחירות על ידי יריבים פוליטים וגורמים עוינים זרים".

פרסומים על התרעות מפורשות

המהלך המשפטי מגיע בעקבות פרסומים שהתפרסמו בימים האחרונים, ובהם נטען כי נמסרו לראש הממשלה אזהרות מפורשות על אסון ממשמש ובא. לפי דיווחים, נתניהו ביקש בפגישתו עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד להכחיש את הדיווח שלפיו התריע בפניו לפני ה-7 באוקטובר.

העיתון האמריקאי 'וול סטריט ג'ורנל' פרסם קודם לכן - בהתבסס על גורמים רשמיים בממשלה ערבית - כי ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל התקשר אישית לנתניהו בתחילת חודש אוקטובר, מתוך "דאגה עמוקה" ולקראת מתקפה שעומדת לצאת מרצועת עזה.

לפי הדיווח, זאת לאחר ששתי אזהרות מצריות קודמות, שהועברו בצינורות המקובלים, לא זכו להתייחסות הולמת מהצד הישראלי.

תחקיר נרחב במגזין 'אטלנטיק' חשף פרט נוסף: 11 ימים בלבד לפני פרוץ המלחמה, נחת ראש המודיעין המצרי לביקור בזק חשאי בנמל התעופה בן גוריון. לפי התחקיר, הוא שהה בישראל 67 דקות בלבד, שבמהלכן "הזהיר שחמאס נערך למתקפה גדולה", והפציר בבכירים הישראלים לבצע מיד שורת הקלות כלכליות לרצועה במטרה לנסות ולמנוע את ההסלמה הקרבה.