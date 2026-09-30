בית המשפט העליון דחה על הסף את העתירה שהגישו מכון זולת לשוויון וזכויות אדם, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה בוגי יעלון ועותרים נוספים, במטרה לפסול את רשימת עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26.

בכך נכשל הניסיון להביא לפסילת הרשימה בדרך משפטית, לאחר שוועדת הבחירות המרכזית כבר דחתה את הבקשות שהוגשו נגדה.

ההליך החל מוקדם יותר החודש, כאשר מכון זולת, יחד עם יעלון, השר לביטחון הפנים לשעבר עמר בר-לב, השרה לשעבר יעל גרמן, פרופ' פרנסס רדאי והדיפלומט יורם בן זאב, הגישו בקשה לוועדת הבחירות המרכזית למנוע את השתתפותה של עוצמה יהודית בבחירות ולפסול מועמדים מטעמה.

העותרים ביססו את טענותיהם על סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, וטענו כי מעשים והתבטאויות של אנשי הרשימה מקימים עילות של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והסתה לגזענות. אלו היו טענות העותרים, שנדחו במסגרת הליך הפסילה בוועדת הבחירות.

בשלב מוקדם יותר נמחקו הבקשות לפסילה אישית של איתמר בן גביר, טלי גוטליב, לימור סון הר מלך וחנמאל דורפמן, משום שלא התקיימו דרישות החתימה הנדרשות להגשת בקשות הפסילה האישיות. עם זאת, ההליך שנגע לרשימת עוצמה יהודית עצמה המשיך.

בשבוע שעבר הגיעה הסוגיה להצבעה בוועדת הבחירות המרכזית. הוועדה דחתה את שתי הבקשות שהוגשו לפסילת עוצמה יהודית, מטעם הדמוקרטים ומטעם מכון זולת. 19 מחברי הוועדה התנגדו לפסילה, עשרה תמכו ואחד נמנע.

במהלך הדיון הציג ח"כ גלעד קריב את הטענות התומכות בפסילה. מנגד, יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר דחה את הטענות נגד מפלגתו וטען כי חלקן נשענות על טענות בנות עשרות שנים. גם טלי גוטליב התנגדה לבקשה וטענה כי היא נובעת מהתחזקות המפלגה בסקרים.

לאחר שהבקשה נדחתה בוועדת הבחירות, פנו מכון זולת, יעלון ועותרים נוספים לבית המשפט העליון בניסיון להביא לפסילת עוצמה יהודית מהבחירות.

כעת גם ההליך הזה הסתיים בדחיית העתירה על הסף, ועוצמה יהודית תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה-26.