איזנקוט קורא לנתניהו: בוא לעימות בכל ערוץ שתרצה

חבר הכנסת גדי איזנקוט אתגר את ראש הממשלה לעימות טלוויזיוני פומבי: "באיזה פורמט שירצה" • נתניהו טרם הגיב

עד כה לא התקבלה תגובה מלשכת ראש הממשלה להצעה.

זו אינה הפעם הראשונה שאיזנקוט קורא לראש הממשלה להתייצב מולו לעימות פומבי. לפני מספר חודשים, בעקבות סרטון שפרסם נגדו הליכוד, פנה איזנקוט לנתניהו בקריאה דומה: "עזוב סרטים, קבע תאריך ומקום. בוא לעימות פומבי, נענה לשאלות הציבור".

"ראש המטה שלי שלח היום מכתב לראש המטה של נתניהו לבוא להתמודדות באיזה ערוץ טלוויזיה שירצה, באיזה פורמט שירצה", אמר איזנקוט בכנס.

חבר הכנסת גדי איזנקוט הודיע במהלך כנס בחירות של מפלגת ישר כי שלח אתגר רשמי לראש הממשלה בנימין נתניהו להתייצב מולו לעימות טלוויזיוני פומבי.

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