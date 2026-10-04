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קריאה לעימות פומבי

איזנקוט קורא לנתניהו: בוא לעימות בכל ערוץ שתרצה

חבר הכנסת גדי איזנקוט אתגר את ראש הממשלה לעימות טלוויזיוני פומבי: "באיזה פורמט שירצה" • נתניהו טרם הגיב

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חבר הכנסת גדי איזנקוט הודיע במהלך כנס בחירות של מפלגת ישר כי שלח אתגר רשמי לראש הממשלה להתייצב מולו לעימות טלוויזיוני פומבי.

"ראש המטה שלי שלח היום מכתב לראש המטה של נתניהו לבוא להתמודדות באיזה ערוץ טלוויזיה שירצה, באיזה פורמט שירצה", אמר איזנקוט בכנס.

זו אינה הפעם הראשונה שאיזנקוט קורא לראש הממשלה להתייצב מולו לעימות פומבי. לפני מספר חודשים, בעקבות סרטון שפרסם נגדו הליכוד, פנה איזנקוט לנתניהו בקריאה דומה: "עזוב סרטים, קבע תאריך ומקום. בוא לעימות פומבי, נענה לשאלות הציבור".

עד כה לא התקבלה תגובה מלשכת ראש הממשלה להצעה.

בחירותבנימין נתניהוגדי איזנקוטבבלי

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איזנקוט היקר אל תעשה את הטעות שאומרים לך בשמאל גם אם תלך איתו לערוצי השמאל 11,12,13 נתניהו יאכל אותך בלי מלח הוא פוליטיקאי מלידה אתה עדיין טירון פוליטי אע"פ שהיית רמטכ"ל ראינו מה היה עם גנץ שגם היה רמטכל היום הוא נזרק כי הוא לא סיפק את הסחורה עליך נאמר אל יתהלל חוגר כמפתח
איש חושב

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