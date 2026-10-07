שלוש שנים חלפו מאז טבח 7 באוקטובר, שבו נרצחו מאות ישראלים ונחטפו רבים לרצועת עזה. בעוד בישראל מציינים את יום הזיכרון לנרצחים, בדיקה שערך 'ערוץ 14' בחשבונות הפומביים של המפלגות הערביות בכנסת העלתה תמונה מדברת.

בחשבונות הפומביים של רע"ם, הרשימה המשותפת ובכירים מטעמן לא נמצאה אף התייחסות אחת הכוללת דברי זיכרון לנרצחים או הבעת סולידריות עם משפחות הקורבנות.

גם יואב סגלוביץ', שהצטרף לאחרונה לרע"מ, לא פרסם נכון למועד הבדיקה התייחסות לציון שלוש שנים לטבח, למרות שבעבר התייחס לאירועי 7 באוקטובר ולנרצחים.

ברשימה המשותפת בחרו להתייחס דווקא למלחמה ברצועת עזה, וקראו לעצור את מה שכינו "הג'נוסייד בעזה". בפוסט שפרסמה הרשימה צוטט גיא, תושב נחל עוז, שאמר כי "העתיד היחיד שלנו" הוא בשותפות של ישראלים יהודים, ערבים ופלסטינים, משום ש"אי אפשר עם מלחמת נצח".