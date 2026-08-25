בחודשי הקיץ נרשמת עלייה ניכרת במספר הנוסעים ברכבת ישראל. לצד הנוסעים הקבועים המגיעים מדי יום לעבודה ולישיבות, מצטרפים בתקופה זו משפחות רבות, הורים וילדים ובני נוער, היוצאים לטיולים ולבילויים, לנמל התעופה בן גוריון ולנמל חיפה.

בעקבות הגידול בנוסעים, גם מספר הפריטים שנשכחים בתחנות ובקרונות עולה באופן משמעותי. עובדי מחלקת האבידות של רכבת ישראל אוספים את הפריטים הנשכחים, מטפלים בהם ושומרים עליהם עד שיוחזרו לבעליהם.

במהלך חודשי הקיץ האחרונים טיפלה מחלקת האבידות בכחמשת אלפים פריטים שונים, ביניהם מאות טלפונים ניידים, מחשבים נישאים וטאבלטים, מאות זוגות אוזניות אלחוטיות, כיסויי ראש, פריטי לבוש, ציוד קמפינג, תרמילים, כובעים, משקפי שמש ומזוודות.

מלבד הפריטים הרגילים, נמצאו במהלך הקיץ גם חפצים יוצאי דורך: חכות וציוד דיג, כלי נגינה ובהם כינור, אריזות סגורות של מוצרי דיוטי פרי, קורקינטים חשמליים, ואף עגלות תינוק ומושבי בטיחות להסעת תינוקות ברכב. בנוסף נמצאו תפילין, סידורים וכומתות.

רכבת ישראל הפעילה מערך שלם בשבת; טענות לשימוש מופרז בהיתרים הביטחוניים דוד קליין | 10.05.26

עקב התמלאות מחסני מחלקת האבידות, החליטה רכבת ישראל להפעיל מבצע מיוחד להשבת האבידות לבעליהן. במסגרת המבצע יופעל מסלול מהיר ומזורז לקבלת הפריטים, ושעות הפעילות של המחלקה בתחנת תל אביב סבידור מרכז יוארכו עד לשעה 19:00 בערב, בימים שלישי עד שני, בין התאריכים 25-31 באוגוסט.

רכבת ישראל מפעילה שתי מחלקות אבידות ומציאות הממוקמות בתחנת תל אביב סבידור מרכז ובתחנת מרכזית המפרץ בחיפה. בימים רגילים המחלקות פתוחות לקהל הנוסעים בין השעות 8:00 בבוקר ועד 18:00 בערב, ומעניקות שירות להשבת אבידות לבעליהן.