היועמ"שית חזרה בה: המכרז ב-E1 לא יידחה

הייעוץ המשפטי לממשלה ביטל את החלטתו לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לבניית 1,234 יחידות דיור במתחם E1. ההחלטה המקורית, שפורסמה במוצאי שבת, קבעה כי המועד יידחה בחודש ימים בשל סמיכותו לבחירות, כך שהמשך ההליך יתבצע רק לאחר הבחירות לכנסת.

המכרז כולל שבעה מתחמי מגורים, מתוך 3,401 יחידות דיור שאושרו במתחם. המועד המקורי להגשת ההצעות נקבע ל-19 באוקטובר, שמונה ימים לפני הבחירות לכנסת שייערכו ב-27 באוקטובר.

מזכיר הממשלה יוסי פוקס מתח ביקורת על ההחלטה לדחות את המכרז, וטען כי ההחלטה המדינית לקידום הפרויקט התקבלה חודשים לפני הבחירות וכי המכרז התקדם מאז במסלול מקצועי.

גם ראש עיריית מעלה אדומים גיא יפרח התנגד להחלטה והודיע כי העירייה תעתור נגדה. "לא נוותר ולא ניתן להפוך את E1 לבת ערובה", אמר, והוסיף כי דווקא ההתערבות בהליך שכבר יצא לדרך היא בעלת משמעות פוליטית.

בעקבות הסערה והלחץ שנוצרו, היועצת המשפטית לממשלה החליטה לבטל את הדחייה, והמכרז לא ימתין עד לאחר הבחירות.

מתחם E1 ממוקם בין ירושלים למעלה אדומים, ממזרח לבירה. מדובר באזור בעל רגישות מדינית ובינלאומית, והתוכנית בו כוללת אלפי יחידות דיור לצד אזורי תעסוקה ומבני ציבור.