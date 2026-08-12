רכיבים להכנת הבראוניז:

65 גרם שוקולד מריר (כשליש כוס שוקולד קצוץ)

60 גרם חמאה (כרבע כוס)

כפית שטוחה אבקת קקאו

ביצה גדולה אחת

65 גרם סוכר לבן (כשליש כוס)

35 גרם סוכר חום (כ-3 כפות)

קורט מלח

35 גרם קמח (כרבע כוס)

50-60 גרם שוקולד צ'יפס (כשליש כוס) - רכיב אופציונלי

רכיבים להכנת בצק העוגיות:

120 גרם חמאה

120 גרם סוכר חום (חצי כוס וכף נוספת)

45 גרם סוכר לבן (מעט פחות מרבע כוס)

ביצה גדולה אחת

כפית תמצית וניל

140 גרם קמח (כוס אחת ושתי כפות)

רבע כפית אבקת אפייה

רבע כפית סודה לשתייה

רבע כפית מלח

85 גרם שוקולד מריר קצוץ או שוקולד צ'יפס (כחצי כוס)

קוביות הבראוניז שהוכנו

מעט מלח ים גס לפיזור - רכיב אופציונלי

הערה חשובה: המידות בכוסות מופיעות לנוחות בלבד. לתוצאה מדויקת ביותר מומלץ להשתמש במשקל, במיוחד עבור הקמח והסוכר.

שלבי ההכנה:

שלב ראשון - הכנת הבראוניז:

יש לחמם את התנור ל-180 מעלות ולרפד בנייר אפייה תבנית אינגליש קייק רחבה או תבנית קטנה. חשוב שהבראוניז ייאפו בשכבה דקה יחסית.

ממיסים במשותף את השוקולד והחמאה - אפשר במיקרוגל בפולסים קצרים או מעל סיר המכיל מים חמים. לאחר קבלת תערובת חלקה מוסיפים את אבקת הקקאו.

בקערה נפרדת טורפים היטב את הביצה יחד עם שני סוגי הסוכר, עד שהתערובת מתבהרת מעט ונעשית אווררית.

מוסיפים את תערובת השוקולד שהומסה, מערבבים ומוסיפים את המלח.

מקפלים פנימה את הקמח בתנועות עדינות, רק עד שלא נותרים גושי קמח. במידת הרצון ניתן להוסיף גם שוקולד צ'יפס.

יוצקים את התערובת לתבנית ואופים כ-10-11 דקות. הבראוניז צריכים להגיע למצב שבו הם יציבים מספיק כדי שניתן יהיה לחתוך אותם לאחר הקירור, אך המרכז עדיין צריך להישאר רך ופאדג'י - לא נוזלי. זהו בדיוק המרכיב שייצור את הכיסים השוקולדיים בתוך העוגייה. יש לאפות רק עד שהבראוניז מתייצבים ולאחר מכן לצנן היטב.

מצננים לחלוטין ומעבירים למקרר. כאשר הבראוניז קרים היטב, חותכים אותם לקוביות קטנות בגודל של כ-1.5-2 ס"מ ומעבירים למקפיא בזמן הכנת בצק העוגיות.

שלב שני - הכנת העוגיות:

מניחים את החמאה בסיר קטן וממיסים על אש בינונית. ממשיכים לבשל תוך כדי ערבוב עד שהחמאה מתחילה להקציף, מקבלת גוון זהוב-ענברי ומפיצה ריח אגוזי עמוק.

מעבירים את החמאה לקערה ומצננים כעשר דקות. החמאה יכולה להיות חמימה, אך לא חמה.

מוסיפים את הסוכר החום, הסוכר הלבן, הביצה והוניל, וטורפים עד לקבלת תערובת סמיכה ואחידה.

מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה, סודה לשתייה והמלח, ומערבבים בעזרת מרית רק כמעט עד לאיחוד מלא.

מוסיפים את השוקולד הקצוץ ואת קוביות הבראוניז הקרות מאוד מהמקפיא. מקפלים בעדינות - חשוב שלא למעוך את הקוביות לתוך הבצק.

מעצבים כ-14 כדורי בצק גדולים. למראה מושך במיוחד, ניתן לשמור מספר קוביות בראוניז וחתיכות שוקולד בצד ולדחוף אותן לחלק העליון של כל כדור.

מכסים את כדורי הבצק ומכניסים למקרר למשך חצי שעה לפחות. הקירור מסייע לעוגיות לשמור על עובי ומונע מהן להשתטח יתר על המידה במהלך האפייה.

מחממים תנור ל-180 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

מניחים את כדורי הבצק על התבנית במרווחים גדולים ואופים 13-14 דקות, עד שהשוליים זהובים ויציבים אך המרכז עדיין נראה רך.

מוציאים מהתנור ונמנעים מלגעת בעוגיות מיד. נותנים להן לנוח על התבנית כעשר דקות - הן ממשיכות להתייצב במהלך זמן זה.

מי שמעוניין בשילוב של טעם מתוק-מלוח יכול לפזר מיד מעט מלח ים גס על העוגיות.

הטיפ המכריע להצלחת המתכון:

חשוב מאוד לא לוותר על הקפאת קוביות הבראוניז. אם מכניסים לבצק בראוניז רכים בטמפרטורת החדר, חלק ניכר מהם פשוט יימרח ויתערבב בבצק. כאשר הם קרים מאוד, נשמרות בתוך העוגייה חתיכות ברורות ומובחנות, כך שבשבירת העוגייה מתקבלת עוגייה זהובה עם כיסי בראוניז פאדג'יים בתוכה.

הערה להכנה פרווה: ניתן להחליף את החמאה במחמאה או במרגרינה איכותית לאפייה, באותה כמות בדיוק. ההבדל הוא שבשלב הכנת העוגיות אין לשחם את המחמאה כמו שעושים עם חמאה רגילה, אלא רק ממיסים אותה, מצננים מעט וממשיכים כרגיל.

בתאבון!

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