תיעוד של כלי עבודה כבדים הפועלים ביום השני של ראש השנה במתחם השכונה החרדית במערב קריית גת ממשיך לעורר סערה ציבורית.

בעקבות הפרסום, פנה משרד הבינוי והשיכון לחברת ערים, האחראית על עבודות הפיתוח במתחם ועל ההתקשרויות עם הקבלנים, לבירור כיצד בוצעו עבודות בחג.

במשרד הבינוי והשיכון הבהירו כי המשרד אינו מאשר ביצוע עבודות בשבתות ובחגים, וכי הנחיות ברורות בנושא נקבעו במסגרת המכרז והועברו לחברת ערים. בעקבות התיעוד, המשרד פנה לחברת ערים בדרישה לבחון את האירוע ולנקוט בצעדים הנדרשים. במשרד הוסיפו כי יוודאו שהאירוע יטופל וכי ההנחיות ייאכפו במלואן.

אולם לצד תגובת משרד השיכון והפעילות למניעת הישנות, בולטת במיוחד השתיקה של חברי הכנסת החרדים. תקדים שבו עבודות להקמת שכונה חרדית מתבצעות בעיצומו של ראש השנה אמור היה לעורר תגובות נזעמות מצד הנציגות החרדית בכנסת, לצד דרישה לבדיקה ולקיחת אחריות, או לכל הפחות מחאה על עצם קיום העבודות.

עד כה, לא התקבלה תגובה מצד חברי הכנסת החרדים, למעט אחד. למען הסר ספק, נעשתה פניה לחברי הכנסת החרדים לקבלת תגובה לתיעוד – אך הללו בחרו לשתוק.

ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס הגיב ומסר כי "חמור מאד ומצער לשמוע על ביצוען של עבודות בעיצומו של ראש השנה". מלכיאלי הוסיף וקרא "לכל הגורמים הקשורים לנושא זה לפעול באופן מיידי ובנחישות על מנת שלא ישנה שוב חילול החג".