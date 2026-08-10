בבלי
שריפה סמוך ליישוב החרדי

שריפה סמוך ליישוב יסודות: 17 צוותים

שריפת שטח פתוח התפשטה לאזור כוורות ומטעים בסמוך ליישוב החרדי • מסוק הוזנק להערכת מצב • מאמצי הכיבוי נמשכים

השריפה ביסודות
השריפה ביסודות| צילום: צילום: כבאות והצלה לישראל

צוותי כיבוי והצלה ממחוז מרכז נמצאים היום (יום שני) בפעילות נרחבת לכיבוי שריפת שטח פתוח שפרצה בסמוך ליישוב החרדי יסודות. השריפה, שהחלה כשריפת עשבייה, התפשטה עקב תנאי מזג האוויר והגיעה לאזור בו נמצאים כוורות ומטעים הסמוכים ליישוב.

על פי הדיווחים מהשטח, 17 צוותי כיבוי והצלה מתחנת רחובות, בסיוע מחוזות נוספים, פועלים במספר גזרות במטרה לבלום את התפשטות האש ולהגן על האזור. לוחמי האש פועלים במאמצים לכבות את השריפה ולמנוע את התקרבותה ליישוב ולמבנים הסמוכים.

במקביל לפעילות הכוחות הקרקעיים, הוזנק מסוק חוזי למקום לצורך הערכת המצב מהאוויר וסיוע לכוחות הפועלים בשטח. המסוק אמור לסייע בזיהוי נקודות ההתלקחות ובתיאום מאמצי הכיבוי.

יצוין כי בימים האחרונים נרשמו מספר שריפות שטח פתוח ברחבי הארץ. בין היתר, שריפה משמעותית פרצה בבקעת הירדן באזור מושב ארגמן, שם פעלו שישה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" לצד כוחות קרקעיים. גם באותו מקרה התפשטה האש לכיוון מטעי תמרים ושמורת טבע.

כוחות הכיבוי ממשיכים בפעולותיהם, כאשר המטרה העיקרית היא למנוע את התקרבות האש לבתי התושבים ולמנוע נזקים למטעים ולכוורות שבאזור.

שריפותכיבוי והצלהבבלייסודות

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