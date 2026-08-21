בהתפתחות מהירה, נשפט הבוקר (שישי) בן ישיבה למאסר של עשרים יום, לאחר שנעצר אתמול ביער בן שמן והוסגר למשטרה הצבאית. מדובר במוטי מישקובסקי, נכדו של הגאון רבי נתן זוכובסקי, ראש ישיבת גאון יעקב ויו"ר הוועדה הרוחנית של העיתון 'יתד נאמן'. הבחור, תלמיד בישיבת "נתיבות יצחק" בתל אביב, הועבר מיד לכלא 10 לריצוי תקופת המאסר. המעצר עורר תשומת לב רבה בציבור הליטאי, בשל מעמדו המשפחתי של הבחור והשתייכותו לישיבות המרכזיות בציבור הליטאי.

על פי הפרטים שנמסרו, נעצר הבחור אתמול בסמוך לצומת בית גמזו, באזור יער בן שמן. בעקבות המעצר יצאה קריאה לציבור להגיע למקום ולמחות על המעשה, אך המגיעים לא הצליחו להגיע לאזור בו הוחזק. הבחור הועבר לידי צוות מתנ"א שפלה במחסום מכבים, ומשם הוסגר למשטרה הצבאית. במהלך שעות הלילה התקיימה במחסום מכבים הפגנת מחאה שנמשכה זמן רב, בה השתתפו עשרות בני ישיבות ואברכים שמחו על ההסגרה. במהלך ההפגנה התפתחו עימותים עם כוחות הביטחון ששמרו במחסום, אך ההסגרה בוצעה כמתוכנן.

המעצר מתרחש על רקע קריאתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, להחמיר את הסנקציות כלפי לומדי תורה בגיל גיוס ולחדש את פעולות המעצרים היזומים. במכתב שנשלח לאחרונה, דרשה היועמ"שית מהממשלה ומגורמי האכיפה להציג תוכנית עבודה מסודרת ליישום חובת הגיוס בקרב תלמידי הישיבות. במסמך צוין כי היקף האכיפה הנוכחי כלפי בני ישיבות אינו מספק ואינו עונה על היעדים שנקבעו. כידוע, בתקופה האחרונה חלה ירידה במספר המעצרים היזומים, והיועמ"שית קראה להגביר את הפעילות בנושא.