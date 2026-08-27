הגאון הרב אייל יוסף, מנהל בתי הדין הרבניים בישראל, הורה הבוקר (יום חמישי) על סגירה מיידית של בית הדין הרבני בחיפה עד להודעה חדשה. ההחלטה התקבלה בעקבות תקלה חמורה במערכת המיזוג האוויר במבנה, הנמשכת זה למעלה משבועיים.

בהודעה שפרסם הרב יוסף צוין: "המזגנים בבית הדין הרבני בחיפה אינם עובדים למעלה משבועיים. המצב בלתי אפשרי, באי בית הדין והעובדים סובלים קשות, כאשר חברת התחזוקה אינה מספקת פתרונות. בית הדין יהיה סגור עד תיקון המזגנים". ההחלטה על הסגירה התקבלה לאחר שהתברר כי אין פתרון מיידי לתקלה.

בית הדין פועל כיום במבנה זמני ברחוב פלי"ם 7 בחיפה, במתחם בית הפניקס, לאחר שעבר למקום לפני כשנה וחצי. המעבר למבנה הנוכחי נעשה לאחר שהמבנה הקודם של בית הדין נפגע במהלך המלחמה עם איראן.

עם זאת, גורמים בבתי הדין הבהירו כי התקלה הנוכחית במערכת המיזוג אינה קשורה לנזקי המלחמה. "אנחנו פועלים לפתרונות ומקווים שיהיה בסדר, אבל כרגע, עד להודעה חדשה, בית הדין סגור", מסר גורם בבתי הדין ל'כיכר השבת'. בשלב זה לא נקבע מועד מדויק לחידוש הפעילות, והדבר תלוי בתיקון התקלה במהירות האפשרית.

התנאים במבנה בית הדין הפכו לקשים ביותר עבור העובדים ועבור הציבור הבא לדון בבית הדין. תקופה של למעלה משבועיים ללא מערכת מיזוג תקינה, בעיצומם של ימי הקיץ החמים, יצרה מצב שאינו ניתן להמשך, והובילה להחלטה על סגירה מלאה של בית הדין.

יצוין כי בעבר דווח על קשיים תפעוליים ובעיות תחזוקה במבנים שונים של בתי הדין הרבניים ברחבי הארץ, אולם המקרה הנוכחי בחיפה בולט במיוחד בשל חומרת התקלה ומשך הזמן הממושך שבו היא לא טופלה. בבתי הדין פועלים כעת למציאת פתרון מהיר שיאפשר את חזרת בית הדין לפעילות רגילה בהקדם.