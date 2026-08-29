מתיחות חריפה פרצה ביום שישי האחרון בשכונת גן הדסים שבמודיעין עילית, כאשר תושבים נכנסו למבנה ציבורי חדש במחאה על החלטת העירייה לבטל את ההקצאה שהובטחה לבית כנסת שכונתי. לטענת התושבים, ראש העיר יעקב גוטרמן נתן התחייבות ברורה להקצות חלק מהמתחם לצורכי בית הכנסת, אך בסופו של דבר חזר בו מהבטחתו.

השכונה סובלת ממחסור חמור במקומות תפילה. ברחובות רשב"א והמאירי אין כיום בית כנסת קבוע, ומאות משפחות המתגוררות באזור נאלצות להתפלל בקרוואן זמני הניצב על שטח של כעשר חניות. כ-500 משפחות מחזיקות בהוראות קבע ייעודיות שנועדו לאפשר את הקמת בית הכנסת.

על פי המידע שהתקבל, העירייה תכננה במקור להקצות במבנה הגנים החדש שטח מתאים לבית כנסת שכונתי מעל קומת הגנים. אולם בפועל, העירייה שינתה את עמדתה ומציעה כעת רק את הקומה השלישית – הצעה שהתושבים דחו בטענה שאינה מספקת מענה ראוי למאות המשפחות הזקוקות למקום תפילה.

הצעד של הכניסה למבנה בוצע לאחר שהתושבים קיבלו אישור מגדולי ישראל. מרן הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א, ראש הישיבה, אף הורה למעורבים להוציא את הריהוט מהמקום במוצאי שבת קודש ולהשיבו לקרוואן הזמני.

מתיחות נוספת סביב אותו מבנה

המחאה הנוכחית מצטרפת למתיחות קודמת סביב אותו מבנה בדיוק. לפני מספר שבועות מחו תושבי השכונה על החלטת העירייה לייעד את מבנה החינוך למוסד שאינו משרת את בנות השכונה, בעוד שבנות המקום נאלצות ללמוד מחוץ לאזור מגוריהן.

במקביל, עולות טענות בקרב התושבים כי המתחם הוקצה בעבר לחסידות קרלין, למרות שנוכחותם בשכונה מצומצמת ביותר. התושבים מביעים תרעומת על כך ששלוש שנים של פניות חוזרות ונשנות לא הניבו פתרון, והמצב נותר על כנו.

לאחר הכניסה למבנה, התושבים מצהירים כי לא ישלימו עם מה שהם מגדירים כהפרת התחייבות מצד העירייה, והם דורשים ממנה לעמוד בהבטחותיה ולהקצות שטח הולם לבית הכנסת השכונתי.

פנינו לדובר עיריית מודיעין עילית לקבלת תגובה, אך עד למועד פרסום הכתבה לא התקבל מענה. נשמח לפרסם את עמדת העירייה כשתתקבל.