תאונת דרכים קשה ביותר אירעה במוצאי שבת קודש בריכוז החרדי במונסי שבמדינת ניו יורק, כאשר אופנוע עליו רכבו שני אברכים התנגש בעוצמה רבה ברכב מונית.

בעקבות ההתנגשות הקשה נפצעו שני רוכבי האופנוע באורח אנוש, והם סובלים מפגיעות רב-מערכתיות. גם נהג המונית שהיה מעורב באירוע נפצע וזקק לטיפול רפואי.

על פי הדיווחים, האירוע התרחש סמוך לשעה 12:30 לאחר חצות, כאשר התקבלו דיווחים ראשונים על התנגשות חזיתית בין אופנוע למונית. עוברי אורח שהבחינו בזירה מיהרו להזעיק את כוחות החירום. הצוותים הראשונים שהגיעו למקום דיווחו על מצב קשה, כאשר חלקי רכב פזורים ברחבי הזירה ושני רוכבי האופנוע שוכבים על הכביש כשהם סובלים מפציעות חמורות.

למקום הוזנקה תגובת חירום רחבת היקף של כלל ארגוני ההצלה והאכיפה באזור. כוחות נרחבים של מתנדבי ארגון 'הצלה EMS', לצד שוטרי משטרת ראמאפו, מתנדבי ארגון 'חברים דרוקלנד', צוותי 'ספרינג היל EMS' ופראמדיקים של מחוז רוקלנד הגיעו לזירה תוך דקות ספורות. הפראמדיקים החלו מיד בפעולות מצילות חיים, כשהם פועלים לייצב את מצבם של שני הפצועים הקשים.

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לאחר טיפול ראשוני נמרץ בזירה, פונו שני האברכים במהירות באמבולנסים של 'הצלה' לבית החולים המרכזי 'ווסטצ'סטר מדיקל סנטר' לקבלת המשך טיפול רפואי דחוף ביחידת הטראומה. במקביל, נהג המונית שנפצע קיבל טיפול ופונה לבית החולים 'גוד סמריטן' המקומי.

בשל עוצמת הפגיעה והצורך בהענקת טיפול רפואי מיידי תוך שמירה על הזירה, סגרו כוחות המשטרה את הדרך לתנועה בשני הכיוונים באזור התאונה. הסגירה נמשכה שעות ארוכות, במהלכן פעלו הצוותים לניקוי הזירה, בעוד חוקרי תאונות הדרכים של משטרת ראמאפו החלו באיסוף ממצאים וגביית עדויות לבחינת נסיבות ההתנגשות.

הידיעה על התאונה הקשה התפשטה במהירות בקהילה החרדית במונסי ומחוצה לה, ועוררה דאגה רבה. לאור מצבם הקריטי של הפצועים, יצאה קריאה דחופה לציבור הרחב להרבות בתפילה ובתחנונים, לומר פרקי תהילים ולהתפלל לרפואתם השלמה והמהירה של שני הפצועים הקשים, פנחס בן בילא רבקה ויעקב בן פיה יעל, הזקוקים לרחמי שמיים מרובים בתוך שאר חולי עמו ישראל.