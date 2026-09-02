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מחאה על מעצרים

מחאה מול בית בכיר במשטרה בעקבות מעצרי בחורי ישיבות

עשרות מפגינים חרדים הגיעו אמש לשכונת פסגת זאב בירושלים והפגינו סמוך למעונו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה • כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום

הערב (יום רביעי) התקיימה הפגנה סמוך למעונו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרת ישראל, בשכונת פסגת זאב שבירושלים. ההפגנה נערכה במחאה על מעצרם של בחורי ישיבות.

על פי הדיווחים, כשלושים עד ארבעים מפגינים חרדים התכנסו באזור רחובות איסר נתנזון ואליהו מרידור. חלק מהמפגינים ניסו להגיע לשטח המעון ממספר כיוונים.

כוחות משטרה נרחבים מתחנת שפט שבמרחב קדם הוזעקו למקום, יחד עם צוותי יס"מ של מחוז ירושלים, וחסמו את דרכם של המפגינים.

בתיעודים שהגיעו מהמקום נראים עימותים בין השוטרים למפגינים. גורמים במשטרה מסרו כי "האירוע נמצא בשליטה".

מהמהומות במקום
מהמהומות במקום| צילום: צילום: doovidl
מהמהומות במקום
מהמהומות במקום| צילום: צילום: doovidl
משטרהמעצרפסגת זאבבחורי ישיבות

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