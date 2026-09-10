ערב סליחות מרומם בבית הכנסת ההיסטורי בעיר העתיקה

ערב של התעוררות ואמירת סליחות התקיים אמש (יום רביעי) בבית הכנסת ההיסטורי "רבן יוחנן בן זכאי" שבלב הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים.

האירוע, שנערך לכבוד מורשתו של הראשון לציון הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל, משך אליו רבנים, אישי ציבור וקהל רב שהגיעו להתחזק ולהתחבר לרוח הימים. הערב אורגן על ידי אבי שלום, מנהל בית הכנסת מטעם ועד ארבעה בתי הכנסת הספרדיים.

הנוכחים התקבלו בקבלת פנים חגיגית ותפילת ערבית, ובהמשך נשמעו הרצאות על דמותו, הגותו ופסיקותיו של הגאון רבי עוזיאל זצ"ל. בין המרצים: הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד יוסף שליט"א, הרב שמעון חי אלוף, פרופ' ירון הראל והעו"ד הרב שלמה לוי. נכדו של הרב, העיתונאי מאיר עוזיאל, שיתף קטעי זכרונות מרגשים.

בית הכנסת היה מלא עד אפס מקום. את האירוע ליוותה להקת "פרחי ירושלים" יחד עם נגנים, ששזרו פיוטים, ניגונים ופרקי סליחות במסורת יהודי ספרד, בהשתתפות חזנים ופייטנים.

בחצות הלילה הגיע הערב לשיאו, כאשר הקהל כולו פצח באמירת סליחות במעמד מרומם עם הרב שמעון אלוף וטובי החזנים, לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה.