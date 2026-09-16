הזירה ברחוב דון יוסף בבני ברק ( צילום: דוברות הצלה )

בחור ישיבה בן 13 נפצע היום (יום רביעי) בינוני בנפילה מגובה במוסד לימודים ברחוב דון יוסף בבני ברק. הנער חבל בראשו כתוצאה מהנפילה, וצוותי החירום שהוזעקו לזירה העניקו לו טיפול רפואי מיידי. על פי הדיווחים, הבחור נפל מחלון במוסד הלימודים מגובה של כחמישה מטרים. כוחות הצלה ומד"א הגיעו במהירות למקום ופתחו בטיפול.

הזירה ברחוב דון יוסף בבני ברק ( צילום: איחוד הצלה )

חובשי איחוד הצלה יהודה מילר, מיילך הניג ורפאל פרץ מסרו: "חבריו סיפרו לנו כי הוא נפל מחלון (כ-4 מטרים) במוסד הלימודים בו שהה. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה שכלל חבישות וקיבועים והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלות בראשו ומצבו מוגדר בינוני".

חובשי הצלה מנחם זינגר ודניאל סאל הוסיפו: "כשהגענו למקום, מצאנו נער בן 13 כשהוא סובל מחבלת ראש לאחר שנפל מגובה של כ-5 מטרים. יחד עם חובשים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני באמבולנס מד"א המאוייש במתנדבי הצלה להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".