שיתוף פעולה בין שכונות: כך נתפסו גנבי הרכב המבוקש

( צילום: השומרים, קראון הייטס )

מבצע מתואם בין מתנדבי "השומרים" בשתי שכונות חרדיות בברוקלין הסתיים השבוע במעצרם של שני חשודים שהטילו אימה על תושבי האזור. הרכב החשוד, שנקשר לשורת גניבות גדולות, אותר בזמן אמת על ידי צוות הטכנולוגיה של הארגון, והמידע הועבר למשטרת ניו יורק עד לרגע המעצר.

המבצע החל בבורו פארק, שם הופצה התראת חיפוש דחופה לכלל סניפי "השומרים" בעקבות רכב שנקשר לגניבות. כשההתראה הגיעה לקראון הייטס, השוכנת במרחק נסיעה קצר, נכנס לפעולה צוות הטכנולוגיה המתקדמת של הארגון – והצליח לאתר את הרכב המבוקש בתוך גבולות השכונה. לאחר שהרכב אותר, עקבו מתנדבי "השומרים" אחריו תוך שהם מעבירים עדכונים שוטפים בזמן אמת לשוטרי משטרת ניו יורק שהוזעקו למקום. הכיוון המדויק שסיפקו המתנדבים איפשר לשוטרים לבצע עצירה מתוכננת של הרכב בשולי קראון הייטס. העצירה בוצעה ביום חמישי בסביבות השעה 13:30, ברחוב אמפייר בולווארד בסמוך לשדרות פלטבאש. שני החשודים שהיו ברכב נעצרו במקום, והרכב עצמו נלקח על ידי המשטרה כחלק מהחקירה המתמשכת בתיק הגניבות.

( צילום: השומרים, קראון הייטס )

באתר קראון הייטס אינפו, שדיווח על המבצע, הוגדרה הפעילות כ"מבצע לפי הספר" – דוגמה לשיתוף פעולה בין-שכונתי בין סניפי "השומרים" לבין המשטרה, שבו מידע שנאסף בשכונה אחת הוביל למעצר בשכונה אחרת.

יצוין כי בימים אלה, בתקופת חגי תשרי, שוקקת שכונת קראון הייטס בהמוני אורחים המגיעים מכל קצוות תבל להתפלל ולשהות במרכז העולמי של חסידות חב"ד. בין ההמונים המאכלסים את הרחובות בשבועות אלה נמנים רבים מאוד המגיעים במיוחד מישראל, ובהם בחורי ישיבות רבים, אברכים ואורחים המבקשים לטעום את אווירת החג המיוחדת במקום.