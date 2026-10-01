מעמד תורני מרומם של הקבלת פני רבו התקיים לכבוד נשיא בית הדין הגדול והראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, בהשתתפות מאות רבנים ודיינים מכל העדות והחוגים.

האולם התמלא עד אפס מקום בהמוני בני תורה, רבנים ואישי ציבור שבאו לחלוק כבוד לראשון לציון. בין המשתתפים נמנו דייני בית הדין הגדול, חברי מועצת הרבנות הראשית, רבני ערים ושכונות, ראשי ישיבות וכוללים, ומנהיגי ציבור מכלל החוגים.

על במת המזרח ישבו גדולי התורה, בראשם הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, ורבה של תל אביב-יפו הגאון רבי זבדיה כהן שליט"א. לצדם ישבו דיינים, רבני ערים ורבנים נוספים.

במהלך המעמד נשאו גדולי התורה דברי תורה וברכה, ועמדו על כבודה של תורה ועל מנהיגותו של הראשון לציון בהרמת קרן התורה והדיינות בישראל.

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הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א נשא את המשא המרכזי במעמד. בדבריו התייחס בחרדת קודש לזכרם של קדושי טבח שמחת תורה הי"ד, וקרא לציבור להתעורר ברחמים שמימה.

הגר"ד יוסף שליט"א קרא לציבור להדליק נר זיכרון מיוחד בערב שבת קודש, להרבות בעמל התורה ובלימוד משניות, להרעיף אמירת פרקי תהילים ולהקדיש תפילת אשכבה לעילוי נשמותיהם הטהורות של הקדושים שנרצחו על קידוש השם.

המעמד נחתם בתחושת רוממות ואחדות, כאשר מאות המשתתפים מכל העדות והחוגים התלכדו יחד לכבודה של תורה ולכבוד רבם, מתוך תפילה לסייעתא דשמיא מרובה למנהיגי הציבור וגדולי התורה בהנהגת העם.