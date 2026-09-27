בבלי
עליה בהיקף הנוסעים

עומס חגים חריג: אין מקום חניה בנתב"ג

רשות שדות התעופה הודיעה על תפוסה מלאה בכל החניונים בנמל התעופה בן גוריון • הנוסעים נדרשים להימנע מהגעה ברכב פרטי • העלייה בהיקף הנוסעים לקראת חגי תשרי

מטוסים בנמל התעופה בן גוריון (צילום: יוסי אלוני, פלאש 90)

רשות שדות התעופה פרסמה הודעה חריגה לפיה כל החניונים בנמל התעופה בן גוריון הגיעו לתפוסה מלאה ואין בהם מקומות פנויים. הרשות פנתה לציבור הנוסעים והמלווים בבקשה להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולהעדיף תחבורה ציבורית.

לפי ההודעה, המצב נגרם בשל העלייה החדה במספר הנוסעים בתקופת חגי תשרי. רשות שדות התעופה ציינה כי ההודעה תישאר בתוקף עד שיחול שינוי במצב, והתנצלה בפני הציבור על אי הנוחות.

"בעקבות העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי, חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חניה פנויים עד להודעה חדשה", נכתב בהודעת הרשות. "אנו מבקשים מציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולהגיע לנמל התעופה, באמצעות תחבורה ציבורית".

תקופת חגי תשרי מתאפיינת מדי שנה בעלייה ניכרת בתנועת הנוסעים בנתב"ג, הן בקרב יוצאים לחו"ל והן בקרב מלווים המגיעים לשדה התעופה. העומס בחניונים מצטרף לעומס הכללי בטרמינלים ובמתקני השדה.

הרשות הבהירה כי הודעה נוספת תפורסם ברגע שיחול שינוי במצב התפוסה. בינתיים, על הנוסעים לתכנן את הגעתם באמצעות תחבורה ציבורית או הסעה פרטית.

נתב"גתחבורה ציבוריתרשות שדות התעופהחגי תשריחניונים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתחבורה:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר