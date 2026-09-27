עומס חגים חריג: אין מקום חניה בנתב"ג

רשות שדות התעופה פרסמה הודעה חריגה לפיה כל החניונים בנמל התעופה בן גוריון הגיעו לתפוסה מלאה ואין בהם מקומות פנויים. הרשות פנתה לציבור הנוסעים והמלווים בבקשה להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולהעדיף תחבורה ציבורית.

לפי ההודעה, המצב נגרם בשל העלייה החדה במספר הנוסעים בתקופת חגי תשרי. רשות שדות התעופה ציינה כי ההודעה תישאר בתוקף עד שיחול שינוי במצב, והתנצלה בפני הציבור על אי הנוחות.

"בעקבות העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי, חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חניה פנויים עד להודעה חדשה", נכתב בהודעת הרשות. "אנו מבקשים מציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולהגיע לנמל התעופה, באמצעות תחבורה ציבורית".

תקופת חגי תשרי מתאפיינת מדי שנה בעלייה ניכרת בתנועת הנוסעים בנתב"ג, הן בקרב יוצאים לחו"ל והן בקרב מלווים המגיעים לשדה התעופה. העומס בחניונים מצטרף לעומס הכללי בטרמינלים ובמתקני השדה.

70 מיליון דולר לאבטחת בתי כנסת בניו יורק בבלי | 10.09.26

הרשות הבהירה כי הודעה נוספת תפורסם ברגע שיחול שינוי במצב התפוסה. בינתיים, על הנוסעים לתכנן את הגעתם באמצעות תחבורה ציבורית או הסעה פרטית.