ממדאני עם עסקני סאטמר ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

לקראת חגי תשרי, כאשר המוני מתפללים צפויים להגיע לבתי הכנסת, הודיעו רשויות החוק במדינת ניו יורק ובעיר ניו יורק על העלאת רמת הדריכות והאבטחה. ראש העיר, זוהראן ממדאני, הכריז על תגבור משמעותי של האבטחה סביב בתי כנסת, מרכזים קהילתיים ומוסדות יהודיים ברחבי העיר, על רקע העלייה החדה בפשעי שנאה אנטישמיים בתקופה האחרונה.