לקראת חגי תשרי, כאשר המוני מתפללים צפויים להגיע לבתי הכנסת, הודיעו רשויות החוק במדינת ניו יורק ובעיר ניו יורק על העלאת רמת הדריכות והאבטחה. ראש העיר, זוהראן ממדאני, הכריז על תגבור משמעותי של האבטחה סביב בתי כנסת, מרכזים קהילתיים ומוסדות יהודיים ברחבי העיר, על רקע העלייה החדה בפשעי שנאה אנטישמיים בתקופה האחרונה.
ראש העיר התייחס בדבריו לחשש הגובר בקרב חברי הקהילה היהודית מפני הגעה לתפילות ולאירועי החג. "רבים מדי חוששים להתאסף ולחגוג בגלוי", אמר, והדגיש כי "ביטחון הקהילה היהודית עומד בראש סדר העדיפויות של הממשל".
לצד צעדי האבטחה, שיגר ראש העיר ברכת שנה טובה לתושבים היהודים, ואיחל כי "מאות אלפי יהודים בניו יורק יטבלו תפוח בדבש, יתקעו בשופר ויפתחו את שנת תשפ"ז במתיקות ובביטחון".
במקביל להודעת ראש העיר, הכריזה גם מושלת מדינת ניו יורק, קאת'י הוקול, על סדרת צעדי חירום להגברת הביטחון האישי של הקהילה היהודית. במסגרת התוכנית, יוקצו מענקי אבטחה ייעודיים בהיקף של 70 מיליון דולר.
התקציב יחולק לכ-300 מוסדות וארגונים המוגדרים כחשופים לפשעי שנאה, ביניהם בתי כנסת, בתי מדרש, ישיבות ומוסדות חינוך.
בנוסף למענקים הכספיים למיגון, הורתה המושלת על תגבור משמעותי של סיורי משטרת המדינה ברחובות ובאזורים החרדיים והיהודיים, שיימשכו ברציפות מערב ראש השנה ועד לאחר יום הכיפורים.
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