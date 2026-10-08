צעד משמעותי במעבר לאנרגיה מתחדשת בתחבורה הציבורית נרשם הבוקר (ה'), עם מסירתו הרשמית של אוטובוס הנוסעים הבינעירוני הראשון בישראל המבוסס על טכנולוגיית מימן. האוטובוס נמסר לקבוצת בזן וייכנס לשימוש כחלק מצי הרכב של החברה, במהלך המהווה פיילוט לאומי לבחינת טכנולוגיית תאי דלק בתנאי אמת בכבישי ישראל.

האוטובוס נחשף באירוע חגיגי במעמד בכירי משק האנרגיה, התחבורה והתעשייה. בין המשתתפים באירוע נכחו דני ואלי בליליוס, בעלי קבוצת בליליוס; משה קפלינסקי, יו"ר בזן; אודי אדירי, מנכ"ל קבוצת בליליוס; פרופ' בריאן רוזן, המדען הראשי של משרד האנרגיה והתשתיות; דוד אוחנה, מנכ"ל אוטו חן מוביליטי; שלומי בסון, משנה בכיר למנכ"ל, מ"מ מנכ"ל ו-COO בקבוצת בזן; ואדי בן לייש, ראש מנהל התנועה במשרד התחבורה.

המהלך מגיע על רקע החלטת הממשלה לקבוע כי משנת 2026 ניתן יהיה להעלות לכביש אוטובוסים עירוניים חשמליים בלבד. כיום פועלים בישראל כ-11,500 אוטובוסים ציבוריים, מתוכם כ-2,500 כבר מונעים בחשמל. אף שכלי רכב אלה ומשאיות כבדות מהווים פחות מ-1% מכלל כלי הרכב בישראל, הם אחראים לכ-16% מפליטות תחמוצות החנקן במרחב העירוני.

עם זאת, יישום המעבר להנעה נקייה נתקל באתגרים מורכבים, בהם מחסור בחניוני טעינה ייעודיים באשכולות הפעילות השונים. יתרה מזאת, בעוד שאוטובוסים חשמליים מבוססי סוללות נכנסים בהדרגה לקווים עירוניים ופרבריים, בקווים בינעירוניים ארוכים השימוש בסוללות מוגבל מאוד בשל משקלן הכבד, טווח הנסיעה הקצר יחסית וזמני הטעינה הממושכים היוצרים עומס על רשת החשמל. כאן בדיוק נכנסת טכנולוגיית המימן, המאפשרת ייצור חשמל עצמי על גבי הרכב עם ביצועים התואמים את אלו של רכבי דיזל מסורתיים.

האוטובוס החדש, מדגם Audace 1050, הוא פרי פיתוח משותף של החברות ALLENBUS ו-Marcopolo, ויובא לארץ על ידי חברת "אוטו חן מוביליטי" מקבוצת בליליוס. הוא מבוסס על טכנולוגיית תאי דלק, הממירה מימן לחשמל בתהליך אלקטרוכימי. כתוצאה מכך, הרכב אינו פולט גזי חממה או מזהמים כלל, והפליטה היחידה ממערכת הפליטה שלו היא מים נקיים.

היתרון המרכזי של הרכב נעוץ בטווח הפעולה ובמהירות התדלוק: האוטובוס מצויד בארבעה מכלי מימן מתקדמים בלחץ גבוה במיוחד של 700 בר. מילוי המכלים מתבצע בקצב מהיר של בין פחות מחמש דקות לעד 12 דקות בלבד, פרק זמן הזהה למעשה לתדלוק אוטובוס דיזל מסורתי.

קיבולת המכלים מעניקה טווח נסיעה של מעל 500 קילומטרים בכבישים בינעירוניים, וקרוב ל-600 קילומטרים בתנאים בינעירוניים מיטביים. לרכב משולבת סוללת מתח גבוה מתוצרת CATL, לצד מערכת סרנים מתקדמת מבית ZF המבטיחה נסיעה חלקה, יציבה ושקטה במיוחד.

האוטובוס מיועד להסעת עד 53 נוסעים בחלל מרווח וממוזג. הוא מצויד במערכות בטיחות אקטיביות, בהן מערכת לזיהוי שטחים מתים, התרעה מפני פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים, מערכות בלימה מתקדמות ובקרת יציבות, וכן מנגנון ייעודי למניעת נהיגה בשכרות.

פיתוחו ויבואו של האוטובוס יצאו לפועל בתמיכת משרד האנרגיה והתשתיות, שהעמיד תקציב של 2.5 מיליון ש"ח במסגרת קול קורא "חלוץ והזנק" של יחידת המדען הראשי במשרד. המשרד אינו מסתפק בסיוע כלכלי אלא מלווה את הפרויקט מבחינה מקצועית וישמש שותף פעיל בבחינת ביצועי האוטובוס והפעלתו בשטח.

הפרויקט מצטרף לשורת מהלכים רחבה של משרד האנרגיה לביסוס משק המימן בישראל, הכוללת תמיכה ברכישת שלוש משאיות מימן ובהקמת תחנת התדלוק הראשונה ביגור. לאחרונה אף פורסם קול קורא נוסף בהיקף של 10 מיליון ש"ח להקמת תחנות תדלוק נוספות ולרכישת משאיות נוספות, לצד מענקים של עד 6 מיליון ש"ח לפרויקטים המדגימים את שרשרת הערך של המימן באזור הנגב המזרחי.

הבחירה בבזן אינה מקרית, שכן החברה נחשבת ליצרנית המימן הגדולה בישראל. במסגרת המעבר ההדרגתי לאנרגיה נקייה פיתחה בזן יכולות דחיסה ושינוע של מימן בדרגת טוהר גבוהה במיוחד המתאימה לכלי תחבורה, והקימה את מעבדת המימן המוסמכת היחידה בארץ. השילוב בין ייצור המימן בבזן, תדלוקו בתחנת סונול הסמוכה ביגור ושינוע הרכב בצפון סוגר שרשרת ערך מלאה במרחב גאוגרפי ממוקד.

בפן התפעולי המיידי, האוטובוס ישולב בצי ההסעות של בזן וישמש להסעת עובדי הקבוצה מדי יום במסלול שבין נהריה למתחם בתי הזיקוק בחיפה, במקום אוטובוסי דיזל מזהמים. במקביל, הוא ישמש כמעבדה ניידת שתספק נתונים על תפקוד מערכות תא הדלק באקלים הישראלי, נתוני צריכת אנרגיה בפועל ושחיקת רכיבים, במטרה לסלול את הדרך לחברות תחבורה ציבורית גדולות לאמץ אוטובוסי מימן בעתיד.

שלומי בסון, משנה בכיר למנכ"ל, ממלא מקום מנכ"ל ו-COO בקבוצת בזן, ציין: "האוטובוס הבינעירוני החדש, שיפעל על בסיס המימן שאנחנו מייצרים בבזן ויתודלק בתחנה שהקמנו יחד עם שותפות לדרך, הוא אבן דרך נוספת במהפכת המימן בישראל. בקרוב מאוד תושבי הצפון יראו את האוטובוס המימני מסיע את עובדי בזן בין נהריה לבית הזיקוק מדי יום, ופולט מים בלבד מהאגזוז".

בסון הוסיף: "קבוצת בזן מובילה מזה כחמש שנים את התחום בישראל, החל מהקמת תחנת התדלוק הראשונה ויכולת הדחיסה והשינוע, וכלה בהקמת מעבדת מימן והשקעה בסטארט-אפים. המחויבות של בזן היא לתמוך במעבר הדרגתי ומבוקר לאנרגיה נקייה, מבלי להתפשר על רציפות האספקה שעליה נשענת המדינה".

אודי אדירי, מנכ"ל קבוצת בליליוס, מסר: "המעבר לטכנולוגיית מימן הוא המשך טבעי להובלה שלנו בתחום האנרגיה החלופית והתחבורה הנקייה בישראל. הניסיון הרב שצברנו בהפעלת מאות אוטובוסים חשמליים בכבישי הארץ מאפשר לנו להוביל כעת גם את מהפכת המימן".