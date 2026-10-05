הרשות הארצית לתחבורה ציבורית תפרסם מחר (ג') את מסמכי המכרז החדש להפעלת מערך האוטובוסים באשכול "החשמונאים", הכולל את מודיעין עילית ומודיעין-מכבים-רעות. המכרז, שיחליף את הזיכיון הקיים, יקבע את זהות המפעיל לעשר השנים הבאות בהיקף תקציבי מרשים של כ-4 מיליארד שקלים.

התקציב הממשלתי השנתי שישולם לחברה הזוכה מוערך ב-402.5 מיליון שקלים, כאשר היקף הנסועה המשמעותי באשכול מגיע לכ-26 מיליון קילומטרים בשנה. המכרז פותח מחדש את התחרות על הפעלת הקווים בעיר, המופעלים כיום על ידי חברת "קווים".

אגד מחוץ לתמונה

במסגרת ההיערכות למכרז, החליטה הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, בשיתוף רשות התחרות, לחסום את השתתפותה של חברת 'אגד' בהתמודדות. ההחלטה התקבלה בהתאם למגבלות נתח השוק המוטלות על החברה, במטרה למנוע ריכוזיות יתר בענף.

פיצול האשכול הקיים מהווה צעד משמעותי במכרז הנוכחי. עד כה, האשכול כלל תחת מפעיל אחד את מודיעין, מודיעין עילית, רמלה, לוד ושהם. במכרז החדש הופרדו רמלה, לוד ובאר יעקב לאשכול נפרד שיפורסם בהמשך.

עבור הנוסעים במודיעין עילית, הפיצול צפוי להביא לשיפור בניהול השוטף. הנהלת האשכול והסדרנים של החברה הזוכה יעסקו אך ורק בצרכים הגיאוגרפיים של מודיעין ומודיעין עילית, ללא צורך בהטיית משאבים או אוטובוסים לפתרון בעיות בערים מרוחקות יותר.

אוטובוסים מפרקיים ותוספת שירות

הנהלת המכרז שילבה מספר דרישות תפעוליות מוגדרות שנועדו לתת מענה למאפייני הנסיעה הייחודיים של תושבי מודיעין עילית. בין הדרישות המרכזיות: קיבוע והרחבת מערך האוטובוסים המפרקיים ("אקורדיון") שנכנסו לעיר בשנת 2025 במסגרת פיילוט ושדרוג התשתיות של העירייה.

המכרז החדש מעגן את השימוש באוטובוסים המפרקיים כדרישת חובה קבועה. המפעיל החדש יחויב להעמיד צי קבוע של אוטובוסים ארוכים בעלי קיבולת גבוהה, במטרה להרחיב את הפתרון לעומסים הכבדים, במיוחד בימי שישי וערבי חגים.

המכרז מחייב הגדלה של צי הרכבים הפעיל לכדי 207 אוטובוסים עירוניים ובין-עירוניים חדשים - תוספת של 10% לעומת המצב הקיים. תוספת זו תאפשר תגבור של תדירות הקווים הקיימים והרחבת השירות לשכונות החדשות בעיר.

האוטובוסים החדשים יאפשרו כניסת נוסעים מכל הדלתות כדי לקצר את משך העמידה בתחנות. לאור ההסתמכות המלאה של מרבית הנוסעים בעיר על כרטיסי רב-קו פיזיים, האוטובוסים יצוידו בעמדות תיקוף מרובות בחלקו הקדמי והאחורי של הרכב.

בנוסף, המכרז כולל חובה להצטיידות הדרגתית באוטובוסים עירוניים מונעי חשמל והקמת מסופי טעינה ייעודיים באזור.

לחברה שתזכה במכרז תינתן תקופת התארגנות של 12 עד 18 חודשים ממועד ההכרזה, לצורך רכישת צי האוטובוסים, הקמת תשתיות הטעינה וגיוס נהגים ועובדי תפעול.