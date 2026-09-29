אירוע חריג התרחש בשמי ישראל, כאשר טיסת אל על בקו תל אביב-מיאמי (LY017) נאלצה לשוב על עקבותיה ולנחות בחזרה בנמל התעופה בן גוריון לאחר שש שעות רצופות של טיסה באוויר. התקלה הטכנית התגלתה במהלך הטיסה, כאשר המטוס כבר התקדם מרחק ניכר מעל הים.

המטוס שינה את מסלולו וחזר לנקודת המוצא, כך שהנוסעים שהו על סיפונו למעלה מעשר שעות מבלי שהגיעו ליעדם המקורי.

מחברת אל על נמסר כי עם הנחיתה בישראל תינתן לנוסעים אפשרות לבחור בין טיסה חלופית למיאמי לבין החזר כספי מלא. "אנו מתנצלים בפני הנוסעים על אי הנוחות העצומה ומדגישים כי אל על שמה בראש סדר העדיפויות את בטיחות וביטחון הנוסעים והצוות", נמסר מהנהלת החברה.

זהו האירוע השני מסוגו בשבוע האחרון, לאחר שטיסה חכורה של חברת 'ישראייר' נאלצה אף היא לחזור ולנחות בנתב"ג כ-40 דקות בלבד לאחר ההמראה, בעקבות תקלה שהתגלתה במטוס.

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תקלות טכניות במטוסים, אף שהן נדירות יחסית, מחייבות את צוותי הטיסה לפעול על פי כללי בטיחות מחמירים. במקרים כאלה, הטייסים נדרשים להעריך את המצב ולהחליט האם להמשיך ליעד או לחזור לנקודת המוצא, תוך שימת דגש מירבי על בטיחות הנוסעים והצוות.

אירועים של חזרה על עקבות אחרי שעות טיסה ארוכות אינם שכיחים, אך כאשר הם מתרחשים הם גורמים לאי נוחות משמעותית לנוסעים. בחודשים האחרונים נרשמו מספר מקרים בעולם בהם מטוסים נאלצו לשנות מסלול או לחזור בגלל תקלות טכניות שונות, כולל בעיות במערכות המטוס או תנאי מזג אוויר קיצוניים.