ממצאים חדשים מאסון התעופה במיאמי: המטוס "צף" באוויר

ממצאי תחקיר ראשוניים של מומחי תעופה משחזרים את שרשרת האירועים שהובילה לתאונת המטוס הקטלנית בנמל התעופה הבינלאומי במיאמי, בה נהרגו חמישה בני אדם.

מטוס הבואינג 767-300 בטיסה 7598, שהופעל על ידי חברת 21 Air עבור אמזון, הגיע מסן חואן שבפורטו ריקו ונכנס לגישה סופית לנחיתה בתנאי מזג אוויר קשים.

באזור נמל התעופה שררו בעת הנחיתה סופות רעמים, משבי רוח עזים של עד 48 קמ"ש וגשם כבד.

תיעוד הטיסה מגלה כי בעת המגע עם הקרקע, המטוס לא נחת באזור המיועד אלא "צף" באוויר מעל המסלול לאורך מרחק ניכר. מפקחת כללית לשעבר במשרד התחבורה האמריקאי, מרי שיאבו, ציינה כי המטוס "לא נגע בקרקע מיד, וכך איבד שטח קריטי" מבלי שהצוות הספיק להנמיך את החרטום ולהפעיל את בלמי האוויר.

מומחים מסבירים כי העובדה שהמטוס לא התחכך בקרקע מנעה את בלימתו בזמן.

כתוצאה מאובדן מרחק העצירה, המטוס לא הצליח להאט כנדרש וחצה את גבולות המסלול במהירות גבוהה של 112 קשרים, כ-207 קמ"ש. המטוס פרץ את גדר ההיקף של נמל התעופה, חצה כביש פעיל ופגע בעוצמה במספר כלי רכב שנסעו באותה עת, בטרם נעצר בשטח פתוח כשהוא עולה באש ומנועיו בוערים.

הפגיעה בכלי הרכב הובילה למותם של חמישה בני אדם שהיו ברכבים שנפגעו. למקום הוזעקו כ-200 לוחמי אש שנאלצו להתמודד עם שרפה משולבת בדלק סילוני שדלף מהמנועים. מפקד כיבוי האש, ריי ג'אדאללה, תיאר את הפעולה בשטח כ"מבצע חילוץ מורכב", שבו חולץ אדם שהיה לכוד מתחת לאחד הרכבים הבוערים, בעוד צוותי כיבוי נוספים פרצו לתוך הקוקפיט הבוער כדי לחלץ את הטייס והטייס המשנה.

במקביל לפינוי ששת הפצועים, מתוכם שלושה במצב קריטי, נחשף פרט משמעותי בחקירת המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה.

בנמל התעופה במיאמי לא מותקנות מערכות EMAS - המיועדות לבלום מטוסים שחורגים מהמסלול בשעת חירום, תשתית הקיימת בעשרות נמלי תעופה אחרים בארצות הברית שהייתה עשויה למנוע את פריצת המטוס אל מחוץ לתחום השדה.