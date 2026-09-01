מטוס של חברת התעופה ארקיע שהמריא מישראל ביעד למיקונוס שבאיי יוון, נאלץ לבצע נחיתת ביניים בנמל התעופה באתונה לאחר שהתגלתה בו תקלה טכנית במהלך הטיסה, כך דווח בחדשות 12.

הנוסעים נותרו יושבים במטוס למעלה משעה לאחר הנחיתה, בעוד צוותי התחזוקה פעלו לטיפול בתקלה. במהלך ההמתנה התפתחה מהומה כאשר חלק מהנוסעים דרשו לצאת מתא הנוסעים, בניגוד להנחיות שניתנו להם. הטייס נאלץ לפנות אל הנוסעים בהודעה נחרצת: "אזמין משטרה אם לא תשבו במקום".

בתיעוד שהופץ מהאירוע נשמע נציג חברת ארקיע מסביר דרך מערכת הרמקולים: "מדבר הנציג מטעם חברת ארקיע לטיסה זו, יש תקלה במטוס שבגללה לא הצלחנו לנחות בנמל התעופה במיקונוס ואנו מחכים לרכב שייקח אותנו. אני ממש מתנצל". הדייל פנה לנוסעים בבקשה: "מבקש שלא תנהגו באלימות".

בהמשך התיעוד נשמע הטייס מזהיר שנית את הנוסעים במילים ברורות: "אני מבקש שתשבו עדיין. זו הפעם האחרונה שאני מבקש - אחרת אתקשר למשטרה".

בתגובה למקרה, נמסר מחברת ארקיע כי "בעקבות תקלה הידראולית שהתגלתה במהלך הטיסה, המטוס נחת באופן רגיל ובטוח בנמל התעופה באתונה, שם קיימת אפשרות מיטבית לטיפול בתקלה. צוותי התחזוקה פועלים לתיקונה, והטיסה צפויה להמשיך למיקונוס בהקדם האפשרי".