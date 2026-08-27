אירוע יוצא דופן התרחש בימים האחרונים בתדר הקשר האווירי של נמל התעופה רונלד רייגן בוושינגטון שבארצות הברית. בהקלטה שהופצה ברשת נשמעים קולות מיאו של חתול ונביחות של כלב, שככל הנראה שודרו על ידי טייסים בתדר הרשמי.

אחד המאזינים לתדר ניסה להעיר לשולחי הקולות ואמר להם: "אתם צריכים להיות טייסים מקצועיים", אך תגובתו זכתה למיאו ולנביחות נוספות. בהמשך הוא הוסיף בציניות: "זו הסיבה שאתם עדיין טסים במטוס אזורי".

רשות התעופה הפדרלית האמריקנית הודיעה כי התקנות אוסרות באופן מפורש על טייסים לקיים "שיחות שאינן חיוניות" כאשר המטוס נמצא מתחת לגובה של 10,000 רגל. הרשות מסרה כי לאחר אימות ההקלטה ייפתח חקירה באירוע.

דניס טאג'ר, טייס ודובר איגוד הטייסים המייצג את טייסי חברת אמריקן איירליינס, ציין כי זו אינה הפעם הראשונה שהוא שומע קולות מיאו בתדר החירום. "זה לא בידור. זה תדר רציני שיש לו מטרה רצינית", הוא הדגיש. "למעט האנשים שעושים את זה – תפסיקו".