אירוע יוצא דופן שהתרחש לאחרונה בשמי מדינת מינאס ז'ראיס שבברזיל תועד במצלמות ומתפרסם ברשתות החברתיות: מטוס קל שעלה באש באוויר ירד בשלום לקרקע לאחר שהטייס הפעיל מערכת מצנח חירום ייחודית המשולבת בכלי הטיס.

האירוע התרחש כאשר מטוס מדגם Cirrus SR22 (בעל רישום PR-VMI, שיוצר בשנת 2013), הידוע כאחד ממטוסי הפרטיים הקלים המתקדמים ביותר, המריא בשעות הבוקר המוקדמות מנמל התעופה פמפוליה בעיר בלו הוריזונטה. המטוס היה אמור להגיע ליעדו בבון דספאשו לצורך ביצוע תחזוקה שגרתית. על סיפון המטוס היה רק הטייס, גוסטבו מונטאירו קוטו, בן 29.

כרבע שעה לאחר ההמראה, כשהמטוס טס מעל אזור מטאוס למה באזור המטרופוליני של בלו הוריזונטה, איבד כלי הטיס את כוחו. לפי עדות הטייס, הוא ניסה לבצע נהלי חירום מקובלים, הרחיק את המטוס מאזורים מיושבים כדי למנוע סכנה לאזרחים, וחיפש מקום מתאים לנחיתת חירום. כאשר ראה שהאש מתפשטת במטוס, הוא החליט להפעיל את מערכת CAPS - מערכת מצנח בלסטית ייחודית המשולבת במבנה המטוס ומיועדת בדיוק למצבי חירום קיצוניים כגון אלה.

המצנח, בצבעי אדום ולבן, נפתח מעל המטוס והאט את קצב הירידה של כלי הטיס כולו - לא רק של הטייס עצמו - והוריד אותו באופן יחסית מבוקר לשטח כפרי באזור סרה אזול. עם נגיעת המטוס בקרקע פרצה שריפה עזה שהשמידה את כלי הטיס כמעט לחלוטין. הטייס הצליח לצאת מהמטוס בכוחות עצמו, תושבים מקומיים סייעו לו, והוא פונה לבית החולים בבלו הוריזונטה.

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הטייס סבל בעיקר משאיפת עשן, קיבל טיפול בחמצן ונשאר תחת השגחה רפואית, אך ללא פציעות קשות או שברים. תוך יום או יומיים הוא שוחרר לביתו, והתרגש מהמפגש מחדש עם בנו הקטן בן השנתיים.

על פי הבדיקות, המטוס היה במצב תקין ועמד בכל הדרישות החוקיות, עם תעודת כשירות תקפה עד חודש ספטמבר 2026, וללא כל הגבלות תפעוליות. נמל התעופה דיווח כי הטייס לא הספיק להודיע למגדל הפיקוח על מצב החירום במהלך הטיסה. מרכז החקירות של חיל האוויר הברזילאי נקרא לחקור את נסיבות התקלה.

התיעודים שצולמו על ידי עדי ראייה מציגים בבירור את המטוס יורד תחת המצנח כשעשן שחור מיתמר מאחוריו, ולאחר מכן את השריפה העזה שפרצה על הקרקע. מדובר באחד המקרים הבולטים שבהם מערכת CAPS של חברת Cirrus הוכיחה את יעילותה כמערכת מצילת חיים - שכן המצנח אינו מיועד להצלת הטייס בלבד, אלא מוריד את כלי הטיס כולו במהירות מבוקרת ומונעת.