אירוע דרמטי התרחש היום (יום רביעי) בשמי ישראל, כאשר מטוס של חברת התעופה "פליי דובאי" שהיה בדרכו מאיחוד האמירויות לנמל התעופה בן גוריון שידר קוד מצוקה המעיד על חטיפת מטוס. האירוע הוביל להזנקת מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי ולהתייעצויות ביטחוניות דחופות בדרג הבכיר ביותר.

על פי הנתונים שהתקבלו, המטוס נעלם מהראדר והסתובב מעל שמי ירדן כשהיה בדרכו לישראל, ולאחר מכן שידר שהוא נמצא מעל שמי סעודיה. בתיעוד שהגיע מתא הטייס נראו שני טייסים פצועים ומדממים. אחד הנוסעים תיאר כי טייס אחד דקר את השני, ואמר: "אנחנו שומרים פה על הטייס שהותקף, אנחנו עומדים פה שאף אחד לא יעבור את הדלת".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו התייעצות ביטחונית דחופה עם ראשי מערכת הביטחון בעקבות האירוע. בשיא הדרמה, קיימו הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד התייעצות טלפונית דחופה כדי לרכז את התמונה המודיעינית והמבצעית. לשכת ראש הממשלה מסרה כי "בעקבות החשש לאירוע תעופתי, ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצויות בנושא ועקב אחר ההתפתחויות".

לפי עדויות נוסעים, במהלך הטיסה התרחשה בהלה רבה לאחר שהמטוס שינה את מסלולו והפעיל את הקוד המאותת על חטיפה. בני משפחות הנוסעים שהמתינו בנתב"ג חוו שעות של מתח ודאגה עד שהתברר כי המטוס נוחת בשלום.

בעקבות האירוע, שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לעצור לאלתר את טיסות חברת פליי דובאי עד לסיום תחקיר התקרית. במקביל ביקשה לתעדף טיסות של חברות ישראליות – אל על, ישראייר וארקיע – שבהן מתבצע בידוק ביטחוני ישראלי.

רשות שדות התעופה פתחה מתחם המתנה ומידע לבני משפחות נוסעי הטיסה, בהתאם להנחיית שרת התחבורה. המתחם פועל בטרמינל 1, באולם הנכנסים של טיסות הפנים. נציגי הרשות נמצאים במקום ומסייעים למשפחות לקבל עדכונים בהתאם להתפתחויות. הרשות ביקשה ממי שאינם בני משפחה של נוסעי הטיסה להימנע מהגעה למתחם.

חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר איתמר בן גביר, התייחס לתקרית וקרא להמשך הפעילות הצבאית בזירות השונות. "תודה לבורא עולם ולנוסעים הגיבורים, אבל תפיסת הביטחון של ישראל חייבת לעלות קומה", אמר. לדבריו, "אסור לעצור וחייבים להמשיך עד להכרעה המוחלטת באיראן, לבנון, עזה ויהודה ושומרון". בן גביר טען כי מדובר ב"מחבל שתכנן לרסק מטוס ולרצוח את 180 הישראלים שעליו", והוסיף כי "הטרור הוא שטן שאסור להגיע איתו לשום הסכם מלבד הכרעתו ומחיקתו מעל פני האדמה".

ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, הגיב בחשבון ה-X שלו וכתב: "מבהיר. שום דבר שדומה אפילו לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הבטחוני עם ראש הממשלה אמש. לא דומה, לא מזכיר, אפילו לא ברמז. כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו, רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול – שהם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון בטחון ישראל. חבורה מופקרת".

נכון לעכשיו, הטענה שמדובר בניסיון מכוון לרסק את המטוס לא אושרה בהודעה הרשמית של חברת התעופה. התקרית עדיין בבדיקה, והפרטים המלאים טרם התבררו באופן רשמי.

יצוין כי מוקדם יותר נרשם אירוע נוסף כאשר טיסת "פליי דובאי" אחרת, מספר Fz1081, שעשתה את דרכה מדובאי לנמל התעופה בן גוריון, חוותה שינוי מסלול פתאומי. על פי נתוני המעקב, המטוס הסתובב על עקבותיו וחזר בחזרה לנקודת המוצא. בשלב זה, הגורמים הרשמיים טרם מסרו הסבר או סיבה רשמית להחלטת צוות הטיסה להפסיק את המסלול ולשוב על עקבותיו.