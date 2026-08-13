הוועידה הרפואית השנתית השישית של קהילת "חסד בישראל" תתקיים בעז"ה ביום חמישי, כ"א באלול תשפ"ו, בשיתוף אוניברסיטת אריאל. כל ארבע קופות החולים בישראל – כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית – צפויות להשתתף באירוע המקצועי.

השתתפות קופות החולים משקפת את עיקרון הפעולה המרכזי של קהילת "חסד בישראל": שיתוף פעולה רחב בין כלל גורמי הבריאות, הרפואה והחסד למען עשרות אלפי הפונים לסיוע. הקהילה, שהוקמה בשנת תשע"ד, מונה כיום קרוב ל-500 חברים ופועלת כפלטפורמה התנדבותית המחברת בין גופי רפואה וחסד בארץ ובעולם.

במסגרת הקהילה פועלים נציגי ארבע קופות החולים, נציגי המרכזים הרפואיים בישראל ונציגי ארגוני החסד והרפואה. לאורך השנה מתקיים ביניהם שיתוף פעולה מקצועי המאפשר לחבר בין הגורמים השונים במערכת הבריאות, להעביר מידע, לפתור חסמים ולסייע במקרים רפואיים מורכבים.

בוועידה השנתית ישתתפו לצד קופות החולים גם המרכזים הרפואיים, חברות פארמה, חברות העוסקות בטכנולוגיות רפואיות חדשניות וארגוני החסד והרפואה. שיתוף הפעולה הייחודי הזה, שהפך לאחד מסימני ההיכר של "חסד בישראל", יבוא לידי ביטוי מלא באירוע.

אוניברסיטת אריאל בחרה לארח השנה את הוועידה ולפתוח את שעריה בפני מאות חברי הקהילה. המטרה המרכזית היא לחשוף בפני המשתתפים את המרכז הרפואי שליד האוניברסיטה ואת שלל שירותי הרפואה והשיקום הקיימים בו.

נשיא אוניברסיטת אריאל, פרופ' אהוד גרוסמן, יפתח את הוועידה ויישא דברים במושב הפתיחה בפני מאות המשתתפים. במהלך יום הוועידה יוצגו בפני המשתתפים הפעילות הרפואית, המחקרית והאקדמית של האוניברסיטה והחידושים בתחומי הבריאות והרפואה.

הוועידה, שמטרתה להעשיר את הידע המקצועי של חברי הקהילה, זכתה במהלך השנים למעמד מכובד בקרב הגופים העוסקים בתחומי הרפואה והבריאות בישראל. פעילות קהילת "חסד בישראל" עוסקת במגוון רחב של תחומים: ייעוץ וסיוע רפואי, השאלת ציוד רפואי, סיוע בהטסות לטיפולים בחו"ל, יצירת קשר עם מרכזים רפואיים בארץ ובעולם, הנגשת מידע רפואי והפחתת חסמים בירוקרטיים.

במהלך יום הוועידה יוצגו הרצאות ופאנלים מקצועיים במגוון תחומי רפואה ובריאות, לצד הצגת פיתוחים וטכנולוגיות רפואיות חדשניות, חידושים בעולם הרפואה ותכנים בתחומי ביטוחי הבריאות ומיצוי זכויות החולה.

חידוש מרכזי בוועידה השנה יהיה מתחם תצוגות מקצועי שיוקם לצד האירוע. ההחלטה להקים את המתחם התקבלה בעקבות פניות רבות שהגיעו במהלך השנים מגופים וחברות שביקשו להציג את פעילותם בפני חברי "חסד בישראל".

במתחם יציגו גופי בריאות ורפואה, חברות פארמה, חברות טכנולוגיה וחדשנות רפואית, מרכזים רפואיים וארגונים שונים את מוצריהם, שירותיהם והחידושים המקצועיים שלהם. חברות וגופי רפואה רבים כבר שריינו את מקומם במתחם התצוגות ובתכני הוועידה.

לראשונה במסגרת הוועידה, יציג ארגון "איחוד הצלה" את פעילות יחידת הרחפנים שלו, הפועלת בזירות אסון מורכבות ומאפשרת שימוש בטכנולוגיה מתקדמת כחלק מההתמודדות ומתן המענה בזירות חירום. פעילות היחידה והיכולות הייחודיות שלה יוצגו כחלק ממתחם התצוגות והחדשנות.

הוועידה תיפתח בשעות הבוקר בהשקת מתחם התצוגות, ובהמשך יתקיים מושב הפתיחה בראשות פרופ' גרוסמן. לאחר מכן יתקיימו לאורך היום הרצאות ופאנלים בהשתתפות בכירי עולם הרפואה, נציגי חברות הפארמה והטכנולוגיה, אישי ציבור ובכירי מערכת הבריאות.

עבור מאות חברי "חסד בישראל", הוועידה היא מעבר ליום של הרצאות מקצועיות – זוהי ההתכנסות השנתית של אנשים הפועלים יחד לאורך כל השנה, לעיתים מאחורי הקלעים ובשעות לא שגרתיות, כדי לסייע לעוד חולה ולעוד משפחה. ההרשמה לוועידה נפתחת בימים אלה.