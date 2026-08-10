מדריך הטיולים ישראל שפירא מטייל בנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מסלול נחל קדש בגליל העליון מושך אליו בני ישיבות רבים בתקופת בין הזמנים, בזכות שילוב ייחודי של הרפתקה קצרה עם אתגר פיזי מתון. הנחל, שנמצא בגובה של כ-450 מטר מעל פני הים בגליל העליון המזרחי, הוא נחל מצוקי שמתחיל בשני ערוצים באזור הגבול הצפוני וזורם דרומה לכיוון עמק החולה. במקטע שממזרח לכביש 886, הערוצים הופכים לקניון תלול ויפהפה, ובמורד מצודת ישע הם מתאחדים לערוץ יחיד.

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מדריך הטיולים ישראל שפירא מטייל בנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מדריך הטיולים ישראל שפירא מטייל בנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

תוואי המסלול כולל ירידה בין סלעי בזלת גדולים, ולאחר מכן הליכה בערוץ מוצל לחלוטין שמזכיר יער קטן וצפוף. במקומות התלולים יותר מותקנות מדרגות טבעיות ויתדות ברזל לאחיזה ולסיוע בטיפוס. השביל מסומן בסימוני שביל ישראל, ובחלק מהמסלול מצטרף אליו גם שביל הפלמ"ח המסומן באדום. חשוב ללמוד את תוואי השבילים מראש, להצטייד במפה מתאימה, להימנע מהגעה בימים חמים או בימי גשמים ובסמוך להם, ולהביא עמכם כובע להגנה מהשמש וכארבעה ליטר מים לאדם. יש לשמור על כללי הבטיחות בקפדנות.

מדריך הטיולים ישראל שפירא מטייל בנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מדריך הטיולים ישראל שפירא מטייל בנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

בסיום המסלול ניתן לבקר במצודת כ"ח, הידועה גם כמצודת ישע או נבי יושע. מדובר במצודת טגארט בריטית שהוקמה בשנת תרצ"ז (1937) במסגרת מערך הביצור שהקימו הבריטים לאורך גבול הצפון בתקופת המרד הערבי הגדול.

מדריך הטיולים ישראל שפירא מטייל בנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

התצפית המטריפה במצודת כח הצמודה לנחל קדש. מצולמים חניכי קורס מדריכי טיולים בריכוז כותב השורות

עם סיום תקופת המנדט הבריטי, נמסרה המצודה לידי כוחות ערביים - מהלך שיצר סכנה ממשית לגישה ליישובי אצבע הגליל ופתח פתח אפשרי לפלישה מלבנון דרומה. פעמיים ניסו כוחות הפלמ"ח והגולני לכבוש את המצודה ונהדפו באש כבדה. רק בניסיון השלישי, לבסוף, הצליחו הכוחות לכבוש את המקום. עשרים ושמונה לוחמים הי"ד נפלו בקרבות על המצודה, ועל שמם היא נקראת "מצודת כ"ח".

מוזאון הרעות במצודת כח צמוד לנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מוזאון הרעות במצודת כח צמוד לנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

לפי חלק מהחוקרים, באותם ימים התרחש גם אירוע מיוחד הקשור בלורנה וינגייט, אלמנתו של אורד צ'רלס וינגייט ז"ל - הקצין הבריטי שלימד את לוחמי ההגנה שיטות לחימה מתקדמות. בחודש אייר תש"ח (מאי 1948) ביקרה לורנה בחזית הצפון, והיא השליכה ממטוס קל את התנ"ך האישי של בעלה המנוח כדי לחזק את רוחם של הלוחמים. בחצר המוזיאון שבמקום מוצב תותח הרים היסטורי מסוג "נפוליאונצ'יק". המצודה עצמה משמשת כיום בסיס של משמר הגבול, ולצידה ניצבים אנדרטה וקבר אחים בו קבורים תשעה עשר חיילים שנפלו בקרבות במקום הי"ד. (כהנים יש לשים לב בעת הביקור בתצפית).

מוזאון הרעות במצודת כח צמוד לנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מוזאון הרעות במצודת כח צמוד לנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )