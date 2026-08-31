ילדים בתלמוד תורה ( צילום: אביר סולטן/פלאש 90. )

עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ז בבתי הספר ובגנים, ולאחר שבתלמודי התורה ובישיבות כבר שוקדים על תלמודם מראש חודש אלול – עיר התורה והחסידות בני ברק רושמת שיאי צמיחה חדשים: כ-3,000 תלמידים חדשים, שורת מבני קבע חדשים והשלמת שיבוצי הסמינרים ב-100%.

מערכת החינוך בבני ברק מציגה נתונים מרשימים: כ-60 אלף תלמידים ותלמידות פותחים את שנת הלימודים במוסדות היסודיים ברחבי העיר – מחציתם בתלמודי התורה ובבתי הספר לבנים שפתחו את זמן אלול כבר לפני שבועיים וחצי, ומחציתם בבתי הספר ומוסדות 'בית יעקב'. השנה נוספו למערכת כ-3,000 תלמידים חדשים, המבטאים את המשך התרחבותה של העיר בכל המגזרים והשכונות. הגידול מתפרס על פני כל מערכת החינוך: החינוך העצמאי מוסיף כ-800 תלמידות, גני הילדים העירוניים קולטים כ-600 ילדים נוספים, תלמודי התורה מקבלים כ-500 תשב"ר חדשים, גני עמותות מוסיפים כ-450 פעוטות, הסמינרים קולטים כ-200 בנות חדשות, רשת בני יוסף מרחיבה את שורותיה ב-200 תלמידים נוספים, והישיבות הקטנות מוסיפות כ-200 בחורים לזמן אלול. מהפכת הבינוי במתחם הסופרים ניידת צבאית הוקפה בבני ברק משה כץ | 30.08.26 תנופת הבינוי מורגשת היטב במוקדים רבים בעיר, ובראשם מתחם הסופרים, שם נכנסו למבני קבע חדשים שורה ארוכה של מוסדות: ביה"ס איילת השחר, שירת יוסף, עמלי תורה, עטרת שלמה, מכינת שמחת תורה ושטפנשט, לצד גני ילדים חדשים. מדובר במהלך משמעותי שמבטא את ההשקעה העירונית בתשתיות חינוך איכותיות. במקביל, מוסדות ותיקים הורחבו משמעותית: ביה"ס מעלות גרשון פתח 6 כיתות חדשות ומונה כיום כ-700 תלמידות, תפארת תמר קלט 6 כיתות א' חדשות, אהל צביה חנך אגף חדש בן 12 כיתות, פנים מאירות והסמינר החסידי הוסיפו שתי קומות חדשות לכל מוסד, ות"ת זכרון מאיר פתח כיתת תקשורת ייעודית ראשונה לבנים. בגזרת השיקום והמיגון, תלמוד תורה 'אוצר החיים' שב למשכנו המשופץ הכולל מיגונית תקנית בכל כיתה, לאחר שנפגע בעבר מפגיעת טיל. כמו כן, ת"ת 'כרם גפן' נכנס למשכן חדש, בעוד ת"ת הכלל-חסידי בפרדס כץ הועבר זמנית למבנה חלופי.

ילדים בתלמוד תורה ( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

פרויקטי בינוי עתידיים

בימים אלו מקדמת העירייה את הקמת מבנה הקבע לביה"ס 'בית יעקב' ברחוב חנה סנש, שיכלול 16 כיתות ממוגנות ויחזיר לעיר כיתות שלמדו עד כה ברמת גן. בנוסף, פונו זמנית מוסדות 'תפארת שרה' ו'אהלי אברהם' בקריית הרצוג לקראת הריסה ובניית מבני קבע חדשים.

בשורת הקלה להורים: עם פתיחת השנה הושלם בס"ד השיבוץ המלא של כלל בנות העיר בסמינרים, מהלך שמבטא את ההיערכות המוקדמת של מערכת החינוך העירונית.

תנופה בגני הילדים

מערך הגנים העירוני מונה השנה 181 גנים, לעומת 170 אשתקד – גידול של 11 גנים חדשים. מתוכם 11 גנים חדשים נחנכו במבני קבע ו-10 גנים נוספים חולצו ממבנים יבילים למבנים ראויים. לראשונה נפתחו שני גנים עירוניים בשכונת תל גיבורים שבצפון העיר. כדי להבטיח קליטה חלקה, הפעילה העירייה מוקד ייעודי מתוגבר לסיוע ולהכוונת הורי הגנים.

ראש העיר, חנוך זייברט, מסר: "פתיחת שנת הלימודים תשפ"ז בבני ברק מלווה בתנופת ענק ובמחויבות בלתי מתפשרת לכל תלמיד ותלמידה. השקענו עשרות מיליוני שקלים בבניית מתחמי קבע ובשיפור התשתיות, כדי להבטיח שילדי העיר יזכו לתנאים התורניים, הבטיחותיים והאיכותיים ביותר".

הנתונים מצביעים על צמיחה מתמשכת של מערכת החינוך בעיר, תוך שמירה על האיכות והמסורת החינוכית המאפיינת את בני ברק כעיר תורה וחסידות. ההשקעה הכספית הנרחבת במבני קבע ובתשתיות מבטאת את המחויבות העירונית לספק תנאי לימוד מיטביים לדור הצעיר.