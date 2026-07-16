החלטה מעוררת זעם פרסם היום (חמישי) נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, בעקבות שורת תלונות שהגישו ארגוני השמאל הקיצוני והתנועה הרפורמית נגד הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול, הגאון רבי דוד יוסף שליט"א. מחד גיסא, נאלץ הנציב לדחות את העתירה המרכזית של הרפורמים להדיח את הרב בשל עמידתו על טהרת ההלכה במבחני הרבנות. מאידך גיסא, בצעד תמוה ומקומם, קבע הנציב כי מחאתו הכואבת של הראש"ל על חילול השבת ההמוני של שופטי בג"ץ "אינה מוצדקת" ואינה חלק מתפקידו.

ההחלטה חושפת שוב את הניסיון המתמשך של מערכת המשפט האזרחית לכבול את ידיהם של גדולי ישראל, ולהכתיב להם באילו נושאים "מותר" להם להביע דעת תורה ובאילו נושאים עליהם לגזור על עצמם שתיקה. בעולם התורה מגיבים בשאט נפש לניסיון לצמצם את תפקידו של הרב הראשי לישראל.

הניסיון הרפורמי להדיח את נשיא בית הדין – נחל כישלון

במרכז הפרשה עומדת תלונת ענק של "המרכז הרפורמי" ו"התנועה לאיכות השלטון", אשר ביקשו לנצל את תפקידו השיפוטי של הראש"ל כנשיא בית הדין הגדול כדי להביא להדחתו. הרפורמים הציפו את נציבות השופטים בדרישה לנקוט סנקציות חריפות נגד הרב, בשל דבריו הנוקבים בשיעורו השבועי נגד הניסיונות של בג"ץ לכפות שילוב נשים במבחני הרבנות בניגוד גמור להלכה.

הראש"ל הצהיר אז בשיעורו בנחרצות: "מי שלא ראוי לפי השקפתנו על פי ההלכה לקבל תעודה – לא יקבל. היה לא תהיה!" – דברים שעוררו את חמתם של מחריבי הדת. הרפורמים טענו כי דבריו מהווים "התערבות פסולה" בהליכים משפטיים ו"פגיעה באמון הציבור".

בצר לו, נאלץ הנציב קולה לדחות את עתירת הרפורמים בנקודה זו לחלוטין. הנציב הבהיר בהחלטתו כי הרפורמים אינם יכולים להשתמש בכללי האתיקה כדי לסתום את פיו של מנהיגה הרוחני של המדינה, וכי שמירה על חומות מבחני הסמכת הרבנים היא "ליבת תפקידו" הבלתי מעורערת של הרב הראשי, שעליה יש לו הגנה מוחלטת מכוח החוק. קולה ציין כי הרב פועל במסגרת סמכויותיו ההלכתיות והמוסדיות, ואין מקום להתערב בכך.

"מחאה על חילול שבת אינה מתפקידו" – קביעה מקוממת

אולם, זעם רב מעורר חלקה השני של ההחלטה, שבו בחר הנציב קולה לקבל את תלונת הרפורמים על דברי המחאה שהשמיע הגאון הראש"ל נגד שופטי בג"ץ שחיללו את השבת בריש גלי. כזכור, שופטי בג"ץ קיימו דיונים וכתבו החלטות משפטיות בעיצומו של יום השבת קודש בנושאים פוליטיים שאינם בגדר פיקוח נפש כלל.

הגאון רבי דוד יוסף, הנושא על כתפיו את עול קדושת המדינה, הזדעק בשיעורו השבועי ומחה בכאב עצום נגד השופטים ש"רומסים את התורה הקדושה" ומתנהגים ב"הפקרות" כלפי מסורת ישראל. הרב הגדיר את בג"ץ בהקשר זה כ"אויב היהדות" ודרש מהם להפסיק לחלל את השבת בפרהסיה.

בתשובה הרשמית שהגיש ראש לשכתו של הרב, עו"ד איתי גדסי, הובהר לנציב בלשון ברורה כי דבריו של הרב נאמרו מתוך קירות ליבו ומתוך חובתו ההלכתית והמוסרית של רועה רוחני להתריע בשער על רמיסת השבת על ידי נציגי שלטון רשמיים. הלשכה הדגישה כי מדובר בביקורת לגיטימית על התנהלות פומבית של גורמי שלטון, ולא בפגיעה אישית בשופטים.

בצעד מקומם, בחר הנציב קולה לדחות את ההסברים התורניים המתבקשים. קולה קבע כי סוגיית קדושת השבת ושמירתה במרחב הציבורי במדינת ישראל "אינה מצויה בליבת סמכויותיו" של הרב הראשי – קביעה מופרכת המעוררת גיחוך ולעג בקרב שלומי אמוני ישראל. הנציב טען כי מדובר באמירות ש"חורגות מביקורת לגיטימית" ועלולות לפגוע ב"אמון הציבור בבתי המשפט".

"תפקידו של הראש"ל נקבע על ידי התורה – לא על ידי פקידים"

בעולם התורה הגיבו בשאט נפש לניסיון המגוחך של השופט בדימוס לקבוע מהי "ליבת תפקידו" של הרב הראשי לישראל. "ממתי שמירת השבת, שהיא יסוד קיומנו כעם יהודי, אינה מעניינו של מרא דאתרא של ארץ ישראל?" תמהים רבנים ודיינים בסביבת הראש"ל. "האם הרב הראשי צריך לקבל אישור מנציב תלונות כדי למחות על ביזוי השבת בפרהסיה על ידי פקידי מדינה?"

בסביבת בית מדרשו של הראשון לציון מבהירים בנחרצות כי ההלכה וקדושת השבת אינן כפופות לכללי האתיקה של המשפט החילוני. "תפקידו של הרב הראשי לישראל נקבע על ידי התורה הקדושה ומסורת ישראל מדור דור, לא על ידי שופט בדימוס או נציב תלונות", מדגישים בחוגים הקרובים לרב.

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שנציב תלונות הציבור על שופטים מנסה להגביל את חופש הביטוי של רבנים בנושאי דת ומדינה. לפני מספר חודשים דחה הנציב קולה תלונה דומה נגד הדיין הרב אברהם זרביב, שהוגשה על ידי ארגון השמאל "כרם נבות", אך גם אז ניסה הנציב להטיל מגבלות על התבטאויות רבנים בנושאים ציבוריים.

"שום החלטה מנהלתית לא תרפה את ידינו"

בסביבת בית מדרשו של הראשון לציון מבהירים כי שום החלטה מנהלתית או אזהרה של נציב כזה או אחר לא ירפו את ידיו של הגר"ד יוסף שליט"א. הרב ימשיך לעמוד בפרץ, להשמיע בגאון ובלי מורא את דבר ה' זו הלכה, להילחם על קדושת השבת ולהדוף כל ניסיון של בג"ץ והרפורמים לכרסם בחומות הדת והמסורת בארץ הקודש.

"הראש"ל הוא ממשיך דרכו של מרן הראשון לציון הגר"ע יוסף זצוק"ל, בעל היביע אומר, שמסר את נפשו על קדושת עם ישראל ותורתו", מדגישים בסביבתו. "כשם שמרן זיע"א לא פחד ממערכת המשפט ומהשמאל, כך גם בנו וממשיך דרכו לא יירתע מלהשמיע את קול התורה בכל עוז".

ההחלטה הסותרת של הנציב קולה – שמחד גיסא מכיר בסמכותו המלאה של הראש"ל בנושאי הלכה ורבנות, ומאידך גיסא מנסה להגביל את זכותו למחות על חילול השבת – משקפת את המבוכה של מערכת המשפט בהתמודדות עם גדולי ישראל. בעולם התורה רואים בכך עוד ניסיון כושל של השמאל והרפורמים לשתק את קולם של מנהיגי הדור.