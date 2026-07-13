במהלך דרמטי שמעורר סערה בציבור החרדי, הודיע משרד הביטחון על הכרה רשמית ותקציבית ב"איגוד ישיבות ההסדר החרדיות", הכולל כיום כ-15 מוסדות עם כ-800 תלמידים. המהלך, שמגיע על רקע גזירות הגיוס והמשבר הקשה בעולם התורה, מעורר חששות עמוקים בקרב ההנהגה הרוחנית.

במכתב רשמי ששוגר על ידי המשנה למנכ"ל משרד הביטחון, קובי בליטשטיין, וראש החטיבה לגיוס מסלולים ייחודיים ותורניים, אודי דרור, אל ראשי הישיבות, הודיע המשרד כי הוא רואה במיזם "פלטפורמה מוצלחת וראויה לשילוב תלמידי ישיבות חרדיים בצה"ל". המשרד אף בירך על השותפות בין ראשי המוסדות והירתמותם לאיחוד שמאפשר את הקמת המסגרת הרשמית.

תקציבים של עשרות מיליונים ויעד שאפתני

לפי המתווה המסתמן, מעמדן של ישיבות אלו יושווה לישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות הוותיקות, והן ייהנו מתקציבי מדינה מוסדרים וממנגנוני עידוד הרשמה. במשרד הביטחון הבהירו כי הם תומכים בהקמת האיגוד מתוך הכרה בחשיבות המפעל ותרומתו לגיוס חרדים לצה"ל, ויפעלו להסדרת המעמד במסגרת עדכון תקנות שירות ביטחון.

על פי התוכנית המלאה, מדינת ישראל תפעיל מנגנון מוסדר להעברת כספים ועידוד הרשמה בערוצי המדיה החרדיים, במטרה להביא לשילוש מספר ישיבות ההסדר החרדיות הקיימות. היעד המוצהר: להגיע ל-25 ישיבות ול-3,000 תלמידים עד שנת 2030 - צמיחה מערכתית רחבת היקף. התקציב הכולל של התוכנית לאורך תקופתה: 57.5 מיליון שקלים, כאשר התקציב לשנת הפעולה הראשונה (2025) עומד על 10 מיליון ש"ח.

במקביל לכך, על צה"ל להציג פתיחה של מסלולים חרדיים נוספים, אשר יפעלו במתכונת "חטיבת החשמונאים" גם עבור תומכי לחימה. צעד זה נועד לאפשר את הגדלת הגיוס מקרב החרדים, גם מאלה אשר אינם בעלי פרופיל קרבי ומעוניינים לשרת בבסיס סגור. כמו כן, נבחן בימים אלו מינוי פרויקטר מטעם הממשלה להרחבת מיזם ישיבות ההסדר החרדיות.

"המטרה לפרק את האוטונומיה החרדית"

החשש בציבור מפני מטרות המהלך קיבל משנה תוקף בעקבות דבריה של ענבר הרוש-גיטי, לשעבר בכירה במשרד הביטחון ומי שהייתה מעורבת בהקמת ישיבות ההסדר החרדיות ומסלול 'קודקוד'. הרוש-גיטי הסבירה בפאנל פומבי של עיתון "ישראל היום" כי התוכנית אינה רק צבאית אלא נוגעת לכל תחומי החיים.

"כדי לגייס חרדים... אין ברירה. צריך לפרק את האוטונומיה החרדית. זה לא רק גיוס... אנחנו לא מאפשרים לאוטונומיה החרדית להתקיים", אמרה הרוש-גיטי בפאנל. היא אף הוסיפה כי "הדבר האחרון שצריך לעשות זה לדבר עם הרבנים שנמצאים בראש הפירמידה". דבריה חשפו את המטרה האמיתית שמאחורי המהלך, כפי שחוששים בציבור החרדי.

באותה נימה, מתח גם העיתונאי ידידיה מאיר ביקורת ברדיו 'קול חי' והבדיל בין ישיבות ההסדר הדתיות לחרדיות: "עולם ההסדר הדתי לאומי נוסד על ידי גדולי תורה ומטרתם הייתה לחזק את הציבור הדתי לאומי. לצערי, אלו שעומדים היום בראש ישיבות ההסדר החרדיות קשורים לעולמות הפרוגרס האלו, וממש לא רוצים לחזק את עולם התורה, אלא לפרק את הזהות".